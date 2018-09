Enxampen un veí de Tarragona conduint begut i sense carnet per pèrdua de punts

Els agents van aturar el conductor després que cometés una infracció

Diligències contra diversos joves que es barallaven a cops de puny

Un veí de Tarragona de 45 anys va ser enxampat, la nit d’ahir dijous, conduint begut i sense el carnet de conduir vigent a causa de la pèrdua de punts. Arran dels fets, la Guàrdia Urbana de Tarragona va instruir diligències penals per un delicte contra la seguretat del trànsit.Agents de la Guàrdia Urbana van aturar ahir dijous cap a les 21.40h un conductor d’un turisme per haver comès una infracció entre els carrers Enginyer Cabestany i l'avinguda Estanislau Figueras. L'individu, un home de 45 anys i veí de Tarragona, va explicar que no portava la documentació al damunt. Un cop fetes les consultes pertinents, els agents van comprovar que el permís de conduir ja no es trobava vigent per la pèrdua total de punts.El conductor desprenia una forta olor a alcohol, per la qual cosa se li va practicar la prova d’alcoholèmia. Aquesta va donar resultat positiu penal en els dos tests de 0,60 mg/l i 0,70 mg/l.Per altra banda, la Guàrdia Urbana ha instruït diligències aquesta matinada contra diversos joves d’entre 18 i 28 anys que s’estaven barallant a cops de puny al carrer Sant Agustí. Els fets han passat cap a les 4 de la matinada, quan agents de paisà que circulaven amb un vehicle camuflat per la Rambla Nova han observat la baralla.Els agents s’han acostat al grup per aturar la baralla, moment en què dos dels joves han intentat fugir. En ser interceptats, han explicat que sortien d'un bar musical de la Rambla Vella quan un grup de joves s'ha acostat a ells sense motius aparents i els han començat a colpejar, i que la baralla ha continuat després fora el carrer.Per aquest motiu s’han identificat sis joves, d’edats compreses entre els 18 i els 28 anys, per presumptes agressions i alteració de l’ordre públic.