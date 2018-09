Els veïns de la Part Baixa volen que es concreti en accions el suport de l'Ajuntament

Residents del barri protagonitzen una marxa des de la plaça dels Carros al saló de plens

Actualitzada 27/09/2018 a les 20:01

El ple de l’Ajuntament de Tarragona va ser testimoni de la protesta dels residents a la Part Baixa, els quals van portar les seves reivindicacions, plasmades en pancartes demanant un barri digne, i van aconseguir el suport de tots els partits del consistori. Ara esperen que res es quedi en paper mullat. Les accions reivindicatives continuaran fins a no veure solucionades totes les problemàtiques que planteja el barri.La moció presentada per ERC, «per elaborar un estudi d’inundabilitat de la Part Baixa», i la del PDeCAT, «per al compliment dels acords encaminats a millorar i revitalitzar el barri del Port», van ser aprovades per unanimitat. Tots els grups del consistori van donar suport davant uns veïns que no volen bones paraules ni compromisos del govern municipal i sí accions concretes per acabar amb la brutícia, l’ocupació d’habitatges, la venda de droga, l’incivisme i un urbanisme degradat, com reclamen des de fa temps.Una setantena de veïns de la Part Baixa es va concentrar a la plaça dels Carros a les 10 del matí. Mostrant pancartes i fent sonar xiulets, el grup es va encaminar cap a la plaça de la Font passant per Apodaca, Unió, la Rambla i Compte de Rius. Abans d’accedir-hi a l’interior del saló de plens de l’Ajuntament, la presidenta de l’Associació de Veïns Barri del Port, Carme Puig, va demanar als presents que adoptessin un comportament «de respecte, que es vegi que som un barri digne i amb educació». Al saló de plens, una vintena més de veïns esperaven els que van fer el recorregut a peu des de la plaça dels Carros.Puig es va mostrar «molt satisfeta» per la participació de veïns en l’acció reivindicativa, «tot i ser un dia laborable». La marxa gairebé no fa afectar la circulació de vehicles, ja que els components del grup van utilitzar la vorera i només part de la calçada a Unió. El president de l’Associació de Veïns Federades Segle XXI, Jacinto Moreno, i representants d’entitats com Tarragona Centre, Sant Salvador, Goya o Serrallo també van participar.Puig va expressar la seva confiança en què l’acció de protesta davant del plenari «serveixi d’alguna cosa, perquè ara que venen eleccions ens han d’escoltar més». La presidenta de l’associació va recordar que el passat mes de juny «es va aprovar una moció i, des de llavors, l’Ajuntament no ha fet res: té plans, però s’han d’executar». Per la seva banda, Moreno va dir que «fa temps que fem reivindicacions, veiem bona voluntat en l’Ajuntament, però fins ara no s’ha solucionat res». «Volem que es posi a treballar com més aviat millor», va dir.Debat políticTot i l’aprovació per unanimitat de les mocions presentades per ERC i PDeCAT, el debat polític no va estar absent. Un dels moments en què es va generar certa tensió va ser durant la intervenció de la regidora del PSC i portaveu del govern municipal, Begoña Floria, qui en dues ocasions es va referir a la Part Alta, en lloc de a la Part Baixa, fet que no va agradar als veïns del Port.El regidor d’ERC, Jordi Fortuny va mostrar fotos de carrers del barri inundats , «un fet que no podem permetre», i va demanar un pla per «fer una bona gestió de les aigües pluvials que provoquen abocament del clavegueram». Fortuny va recordar que aquest estiu un sector de la platja del Miracle «va estar tancada cinc dies per l’abocament d’aigües residuals». Per la seva banda, el regidor de Territori, Josep Maria Milà, va negar problemes d’inundabilitat i va dir que «en un mes tindrem una separata feta i pressupostada d’un pla director per a la Part Baixa».En la seva intervenció, Dídac Nadal, del PDeCAT va demanar «fixar un calendari d’actuacions abans que finalitzi el 2018». Pedro Sánchez, de Ciutadans, va sumar-se «a les reivindicacions del barri» i Laia Estrada, de la CUP va afirmar que «el 2013 ja parlàvem de les mateixes problemàtiques» i va afegir que «per a aquest govern les coses quotidianes de la gent no són importants».