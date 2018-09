Les figures d’aquest element arquitectònic estan exposades durant tot aquest divendres al mateix Mercat Central

Actualitzada 28/09/2018 a les 11:16

La inauguració del carilló del Mercat Central de Tarragona ja té data: el 22 de novembre. Així ho han anunciat aquest divendres l’alcalde Josep Fèlix Ballesteros i la presidenta d’Espimsa, Elvira Fernando, durant l’acte de presentació de les figures que seran les protagonistes d’aquest element arquitectònic. Aquestes imatges d’elements del seguici festiu tarragoní estaran exposades durant tot el dia davui al mateix Mercat Central per tal que els tarragonins les puguin veure d’a prop.Tal i com ha anunciat Ferrando, el Carilló s’inaugurarà el dia 22 de novembre «coincidint amb la campanya de Nadal». A més, ha destacat que avui és un dia «especial» perquè tots els tarragonins podran fer-se una foto amb les figures del carilló, exposades durant tot el dia al Mercat Central, «una experiència que no es podrà tornar a repetir». El joier Joan Serramià, autor de les figures, també s’ha mostrat «molt content i emocionat» per contribuir a fer història amb el carilló.Cal recordar que les figures són tridimensionals i tenen aproximadament una alçada de 100 centímetres i una amplada de 30 centímetres. Tindran dos moviments, el longitudinal i el rotacional. El longitudinal serà al llarg d'una circumferència que estarà a sobre de la plataforma de subjecció que sortirà de dins la façana del Mercat en sentit horitzontal i que es tornarà a amagar de nou. El moviment rotacional serà a partir del mateix eix de la figura.Pel que fa al funcionament del carilló, a les 12 del migdia s'obriran dues portes de l'actual façana per sota de l'esfera del rellotge i deixaran sortir una plataforma rectangular amb una base circular a sobre, la qual serà la base de rotació longitudinal de les figures. El primer a sortir serà el Nano capità, ja que la seva mida li permet passar per sota l'esfera en el desplaçament horitzontal. Posteriorment desfilaran l'Àliga, el Gegant, la Geganta, la Negrita i finalment el Lleó. El moviment anirà acompanyat de la melodia del pasdoble ‘Amparito Roca’.