Detingut després de colpejar amb la moto un agent de la Urbana que intentava fer-lo aturar

El conductor va aconseguir fugir però va ser localitzat a la casa seva, a la urbanització Mare Nostrum

Actualitzada 28/09/2018 a les 13:45

La Guàrdia Urbana ha detingut un home de 27 anys com a presumpte autor dels delictes de conducció temerària, lesions, danys i atemptat contra agent de l'autoritat.El passat dijous, a les 18.30 h, una patrulla que circulava per la Rambla Nova va observar una motocicleta que circulava de manera imprudent, sense respectar els senyals de trànsit.A l'avinguda Pau Casals els agents van adreçar-se de manera verbal al conductor del vehicle perquè s'aturés, però no va fer cas i va continuar circulant.Un agent que es trobava a la Rambla Vella va donar novament l'ordre d'aturar-se a la motocicleta, que no en va fer cas i va impactar amb l'avantbraç dret de l'agent. La motocicleta va aconseguir fugir.Gràcies a la comprovació de la matrícula es va trobar la identitat del propietari, que resideix a la urbanització Mare Nostrum. Al seu domicili, el propietari del vehicle va admetre ser el conductor fugit i va ser detingut.