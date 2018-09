C's i PP es fan enrere i no donen suport a Dames i Vells

La Junta de Portaveus ha acordat el text per posicionar-se a favor del grup satíric, al qual finalment li han donat suport la consellera no adscrita, UPA, ICV, CUP, PDeCAT, ERC i PSC

Actualitzada 28/09/2018 a les 13:20

Primer. Reconèixer Dames i Vells com una manifestació original, singular i excepcional de la cultura popular de Tarragona, que cal promoure, preservar i protegir.

Segon. Defensar la plena llibertat d’expressió dels actors, músics i guionistes de Dames i Vells davant dels intents de limitar els temes, les perspectives, les formes i les opinions contingudes en les seves representacions.

Tercer. Oferir assessorament, acompanyament i suport a la companyia de Dames i Vells en la seva defensa política, reputacional i legal, en el marc de les competències municipals.

Quart. Traslladar aquests acords a l’Associació Dames i Vells al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Congrés de Diputats espanyol, al Senat espanyol i al Govern d’Espanya.

Els grups de Ciutadans i PP a l'Ajuntament de Tarragona finalment han decidit no adherir-se a la declaració institucional en defensa de l’Associació del Ball de Dames i Vells. Així doncs, aquest text compta amb el suport de la consellera no adscrita, UPA, ICV, CUP, PDeCAT, ERC i PSC, és a dir, tots els grups municipals tret de la formació taronja i els populars.En el ple d'ahir dijous, tots els grups municipals van decidir aprovar aquest divendres en la junta de portaveus una declaració institucional per donar suport a Dames i Vells després que Ciutadans hagi portat al Congrés la crema del retrat de Felip VI i insults a la Guàrdia Civil i la policia espanyola durant una funció de Santa Tecla. Avui divendres però, Ciutadans i PP s'han fet enrere i han decidit no adherir-se a aquest text. Cal recordar que el el líder de la formació taronja a Tarragona, Rubén Viñuales, es va demarcar de les crítiques del seu partit defensant el caràcter satíric de Dames i Vells.Els acords als quals s'han arribat en la junta de portaveus són els següents:L’àrea de Cultura de l’Ajuntament redactarà un decret perquè quedi formalitzada el suport de la institució, segons ha informat el mateix consistori.