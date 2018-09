La torxa dels Special Olympics recorrerà els carrers de Tarragona i Reus

L'esdeveniment esportiu se celebrarà del 4 al 7 d'octubre a la Seu d'Urgell i Andorra la Vella

Actualitzada 27/09/2018 a les 19:03

La torxa dels Special Olympics recorrerà aquest diumenge, 30 de setembre, els carrers de Tarragona i Reus. Durant el matí, la flama pararà a la capital tarragonina. Aquesta sortirà a les 11.30 hores del vial J. Bryant, davant de l'amfiteatre, i passarà pel passeig de Sant Antoni i diferents carrers de la Part Alta fins arribar, aproximadament a les 12.30 hores, a la plaça de la Font, on s'instal·larà el peveter. Un total de deu rellevistes s'encarregaran de desplaçar el foc en els gairebé dos quilòmetres de trajecte.La torxa dels Special Olympics va arribar aquest 20 de setembre a Catalunya, a través de Barcelona i aquestes dies recorre bona part del Principat. A Tarragona la torxa arribarà procedent d'Igualada.Per la tarda, serà el torn de Reus. La flama sortirà a les 18 hores del Club Natació Reus Ploms en motiu del seu centenari i recorrerà un circuit de 2,7 quilòmetres pels punts cèntrics de la ciutat fins arribar a la placeta del Doctor Sabater (al carrer de Sant Joan), on l’alcalde la rebrà i encendrà el peveter en nom de la ciutat.Un total de 28 esportistes Special Olympics de la ciutat, que aniran amb 28 acompanyants, entre representants polítics, autoritats, esportistes i representants d’entitats i institucions seran els responsables del pas de la torxa per la ciutat de Reus.Després del seu recorregut per la capital del Baix Camp, la torxa seguirà cap a Vilanova i la Geltrú i Lleida per acabar a les seus d’aquests jocs: La Seu D’Urgell i el principat d’Andorra.Els Jocs Special Olympics 2018 es disputaran del 4 al 7 d'octubre a la Seu d'Urgell i Andorra la Vella, amb la participació de més de 1.500 atletes de més 15 països, que competiran en 14 modalitats esportives diferents.