L'estat de les voreres de Cervantes i Prat de la Riba provoquen accidents

Veïns de la zona denuncien que moltes persones d’edat avançada resulten ferides en caure a terra pel fet que el paviment és vell o està desnivellat

Actualitzada 26/09/2018 a les 19:34

L’últim cas, dijous

En el decurs dels últims dies, almenys dues persones d’edat avançada han resultat ferides en ensopegar quan caminaven per les voreres dels carrers Cervantes i Prat de la Riba. Així ho van denunciar ahir dos veïns de la zona, els quals no és la primera vegada que són testimonis de caigudes a causa de l’estat del paviment. Antonio Román, veí del carrer Cervantes, va informar que el tram localitzat entre els carrers Colom i Lleida «està abandonat per l’Ajuntament, com tot el Casc Antic de Tarragona, i les voreres, a més d’estretes, són irregulars, amb blocs de pedra desiguals, on molta gent gran rellisca: la que no cau, corre el risc de fer-ho».Román va comentar que la setmana passada va veure com «una dona de més de setanta anys queia a terra». «Algunes persones la van ajudar a aixecar-se i va ser atesa pel servei d’una ambulància», va apuntar. Román va afegir que «la meva dona ha relliscat vàries vegades i, per sort, no ha caigut».L’Ajuntament va arranjar, fa uns anys, el tram de Cervantes comprés entre els carrers Lleida i Unió, «però no van fer aquest sector on cau la gent», va dir Román, qui va afegir que «la gent que vivim en aquest carrer anem sempre mirant a terra com si estiguéssim en una professó de Setmana Santa». «En els darrers mesos he vist caure tres persones i, a més, entre Colom i Lleida passen molts cotxes, perquè hi accedeixen des de la plaça Ponent i Reding», va remarcar aquest veí de Cervantes.Per la seva banda, Pere Sánchez va comentar a aquesta redacció el cas viscut a pocs metres de distància del carrer Cervantes, concretament a Prat de la Riba. Va ser el dijous de la setmana passada. «Un ancià va patir una espectacular caiguda que li van provocar ferides sagnants i molt visibles al cap i al rostre, a causa d’una ensopegada a Prat de la Riba, davant les Galeries Minerva». Sánchez va afegir que «aquest tram és molt perillós, ja que existeixen irregularitats en registres soterrats de diversos serveis, que amb freqüència provoquen caigudes i lesions de veïns».Sánchez, un usuari habitual de les voreres de la zona on es va produir l’accident de dijous passat, va manifestar que «per aquí hi passejo i he vist diversos accidents com aquest, a més d’haver patit personal algunes ensopegades que, afortunadament, no van ser motiu de caiguda ni lesions». Sánchez, amb 85 anys complerts, creu que encara no ha anat a terra «per la prudència i experiència que aporta la meva edat».Aquest veí de la zona va explicar que «va ser gratificant comprovar com diversos vianants, majoritàriament dones, van atendre la persona accidentada fins que va arribar l’ambulància, uns quinze minuts després de donar-se l’avís». Les dones van aportar mocadors de paper per netejar la sang de la persona que va resultar ferida.Per altra banda, Sánchez va lamentar «la brutícia dels carrers de la nostra ciutat, amb deposicions d’aus, els col·lapses circulatoris, el vandalisme, la presència de carteristes i la profusió de baralles als carrers». Un fet «especialment vergonyós» és el «deplorable estat de les voreres».