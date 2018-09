L'Ajuntament de Tarragona es posiciona de forma unànime a favor del Ball de Dames i Vells

El ple aprova mocions per dignificar el barri del Port i per aturar la degradació i l’incivisme a la ciutat

Actualitzada 27/09/2018 a les 17:18

La degradació de la ciutat i l’incivisme, protagonistes

Ballesteros crida a preservar la convivència

Els grups municipals de l’Ajuntament de Tarragona aprovaran aquest divendres en junta de portaveus una declaració institucional en defensa de l’Associació del Ball de Dames i Vells. Aquest gest arriba després que Cs hagi portat al Congrés la crema d’un retrat de Felip VI i insults a la Guàrdia Civil i a la policia espanyola durant una funció de Santa Tecla. Segons ha avançat l’alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, el text serà consensuat amb tots els portaveus municipals, inclòs el de Cs. De fet, en declaracions als mitjans el líder d'aquesta formació a la ciutat, Rubén Viñuales, s’ha desmarcat de les crítiques del seu partit i ha subratllat el caràcter satíric de les representacions de Dames i Vells. La declaració institucional pretén defensar la llibertat d’expressió i explicitar el suport del consistori a l’entitat.El grup parlamentari de Cs, amb els diputats Miguel Ángel Gutiérrez i Sergio del Campo com a signants, han preguntat al govern de Pedro Sánchez si s'instarà a la delegada del govern espanyol a Catalunya perquè «doni compte a la fiscalia i avaluar si s'escau o no emprendre accions legals». Segons la formació taronja, els fets podrien ser constitutius d’un possible delicte d’ultratge a la corona.L’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha fet l’anunci aquest dijous en el marc del ple municipal del mes de setembre. Durant la sessió, el consistori també ha aprovat una declaració institucional en suport a les persones afectades per l’estafa de la clínica iDental a la ciutat de Tarragona.D’altra banda, el plenari ha aprovat per unanimitat dues mocions sobre el barri del Port davant els problemes que afecten aquesta zona de la ciutat. Els veïns denuncien mancances en matèria d’incivisme, seguretat, neteja, ocupació d’habitatges, tràfic de drogues i soroll, i confien que les mocions d’aquest divendres no quedin en paper mullat.En concret, el ple ha donat llum verd a una moció del PDeCAT que insta a revitalitzar el barri i a emprendre mesures immediates per resoldre els problemes. També ha tirat endavant un text d’ERC que proposa elaborar un estudi d’inundabilitat de la Part Baixa de Tarragona.Prop d’un centenar de veïns han marxat en manifestació des de la plaça dels Carros fins a l’Ajuntament, on han seguit el debat. La portaveu del govern, Begoña Floria (PSC), s’ha mostrat partidària de fer-hi una intervenció integral, però ha instat la Generalitat a activar les subvencions dels Plans de Barri perquè només amb els recursos municipals no ho podran assumir.El ple també ha aprovat, de forma unànime, una moció d’ERC que proposa un pla de xoc per aturar la degradació i l’incivisme a la ciutat. El govern s’ha mostrat partidari d’endurir les sancions per comportaments incívics i l’alcalde ha proposat als diferents grups municipals un acord per fer un «pacte contra l’incivisme».En la mateixa línia, el consistori ha avalat una moció d’ERC, Cs i la CUP per a l’eradicació dels abocadors il·legals a la ciutat. L'oposició ha criticat la passivitat del govern davant la vintena d’abocadors detectats. La regidora Ivana Martínez, però, ha insistit que només al juliol van recollir 30 tones de deixalles incontrolades i que destinen 250.000 euros cada any per fer-hi front. A més, Martínez ha avançat que han comprat 60 noves tanques de formigó per barrar el pas als vehicles que fan abocaments il·legals -sobretot de runa- als polígons de l’Albada, Riu clar i la Floresta.En matèria estrictament política, el ple ha rebutjat una moció de la CUP en «defensa de les llibertats bàsiques davant la repressió de l’estat espanyol» i una altra de Cs «de condemna de tota la violència a Catalunya i pel respecte a la convivència». L’alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, ha demanat preservar la convivència «per damunt de qualsevol altre bé comú» i ha cridat els grups polítics a donar exemple i a no llençar-se «els plats pel cap».En l’àmbit cultural, el ple ha tombat una moció del PDeCAT per dignificar la Casa de la Festa i restaurar, conservar i museïtzar els gegants moros originals. La regidora de Cultura ha tornat a plantejar la possibilitat de traslladar aquest equipament al pàrquing Jaume I, que mai no ha obert portes i continua en desús. També s’ha rebutjat una moció de la CUP que demanava fer front a l’encariment dels lloguers i impulsar una ordenança que regularitzi els habitatges buits.