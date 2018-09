Intervenen 165.000 euros en divises amagats en un maleter a l'àrea de servei del Mèdol

La conductora no va acreditar la procedència dels diners, que superava el límit legal de tinença d'efectiu

Actualitzada 27/09/2018 a les 16:04

Els Agents de la Patrulla Fiscal i de Fronteres de la Guàrdia Civil del Vendrell han intervingut 165.500 euros que es trobaven ocults a l'interior d'un vehicle a l'àrea de servei Mèdol de l'AP-7. La seva conductora no va poder acreditar la procedència legal de la quantía.Els fets es van produir el dimecres al matí en un dispositiu establert a l'àrea del Mèdol de Tarragona, relacionat amb el contraban i els impostos especials. Aquí, un vehicle va ser interceptat al aixecar les sospites dels agents, després de realitzar diverses maniobres brusques i dubitatives quan s'aproximava als mateixos. Per aquest motiu, es va procedir a la identificació del vehicle i els seus ocupants.Dintre del turisme viatjaven dues ciutadanes d'origen xinès, que en ser identificades i preguntades per la naturalesa de la mercaderia que transportaven en el maleter, van començar a posar-se nervioses. Els agents durant el registre van localitzar al maleter una caixa de cartró que contenia diversos paquets agafats amb gomes elàstiques amb una gran quantitat de bitllets d'euros de diferent valor facial.Finalment, es van intervenir 165.500 euros, ja que les passatgeres no van poder aportar la procedència legal dels diners ni disposar de la corresponent declaració de moviments de mitjans de pagament. La quantía ha quedat ingressada en un compte a la disposició de la Comissió per a la Prevenció del Blanqueig de Capitals del banc d'Espanya. Els agents van denunciar a la infractora per infringir la Llei 10/2010 sobre mesures de prevenció del blanqueig de capitals i van lliurar-li 1.000 euros en concepte de supervivència establert per aquesta Llei.