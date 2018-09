Els veïns de la Part Baixa omplen un ple que aprova una moció per revitalitzar la zona

La moció, presentada pel PDeCAT, ha estat aprovada per unanimitat de tots els grups municipals

El ple de l’Ajuntament de Tarragona ha aprovat, per unanimitat, una moció per millorar i revitalitzar el Barri del Port. Els veïns de la zona de la Part Baixa han estat presents en aquest ple, en el qual s’han presentat amb pancartes per fer paleses les seves reivindicacions per tal d’aconseguir «un barri digne».La moció ha estat presentada pel PDeCAT i aprovada per unanimitat de tots els grups municipals. Amb la seva aprovació, l’equip de govern es compromet a complir els acords encaminats a millorar i revitalitzar el Barri del Port. En concret, es proposa que es prenguin mesures immediates per revertir i solucionar els problemes d’incivisme, inseguretat , brutícia, ocupació d’habitatges, tràfic de drogues i el soroll, totes elles reivindicacions dels ciutadans.Els veïns de la Part Baixa han estat presents al ple. De fet, el Barri del Port havia convocat una marxa per aquest dijous a les 10h que ha anat des de la Plaça dels Carros fins l’Ajuntament amb pancartes i consignes per un barri digne. Un cop allà, han fet acte de presència al ple, on han fet paleses les seves reivindicacions. Els veïns han interromput diversos cops a la primera tinent d’alcalde, Begoña Flora, qui tot i reconèixer la necessitat d’actuar a la zona ha defensat que ja s’hi han fet actuacions.Per altra banda, cal dir que el ple també ha aprovat una moció d’ERC per elaborar un estudi d’inundabilitat de la Part Baixa.