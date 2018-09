Deixa entrar a una coneguda a casa i aquesta li roba un collaret valorat en 2.500 euros

La presumpta autora compta amb 16 antecedents, la majoria per delictes contra el patrimoni

Una dona de 38 anys, de nacionalitat espanyola i veïna de Tarragona, ha estat detinguda aquest dilluns com a presumpta autora d’un delicte de robatori amb violència.Els fets van tenir lloc pels volts de les 14.00 hores quan la víctima es trobava a casa seva i van trucar al timbre. La víctima va obrir la porta a una dona a qui coneixia i la va deixar passar.Durant una estona van estar parlant i quan la víctima va acompanyar-la a la porta per acomiadar-se, la detinguda va agafar-li el collaret que portava posat i li va estirar. La cadena es va trencar i va caure al terra però la dona es va endur el penjoll.Els mossos es van fer càrrec del cas i van poder identificar i detenir la presumpta autora aquest dilluns a Tarragona. Es tractava d’una dona amb 16 antecedents, la majoria per delictes contra el patrimoni.Un cop detinguda, la dona va reconèixer els fets i va permetre la policia entrar al seu domicili on havia guardat el penjoll robat. La joia sostreta està valorada en 2.500 euros.Després de declarar en seu policial, la detinguda va quedar en llibertat a l’espera de ser citada pel jutjat que investiga el cas.