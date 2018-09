Ballesteros vol tornar a ser alcalde prometent busos gratis per tothom

Assegura que les polèmiques dels darrers mesos -com els Jocs Mediterranis, el cas Inipro i les xiulades- li han carregat les piles

Actualitzada 27/09/2018 a les 20:47

Hi haurà primàries

L’alcalde de Tarragona s'ha rodejat d’alts dirigents del PSC, inclòs el secretari d’organització Salvador Illa, per anunciar formalment que optarà a una quarta reelecció en les municipals del maig del pròxim any. Ballesteros, com també ho va fer el primer secretari de Tarragona, Santi Castellà, ha carregat contra els partits de l’oposició. «A l’altre costat hi ha poca cosa, no hi ha ningú, i així m’ho diu la gent», ha manifestat. L’acte, que en principi s’havia de fer al Teatre Tarragona, però per la urgència de la convocatòria ha tingut lloc a la seu de l’Institut Municipal de Serveis, localitzada a molt pocs metres de distància de la seu del Partit Socialista.Ballesteros ha anunciat que el pròxim mes de desembre «desgranaré amb detall els projectes que començarem a fer el gener del 2019, perquè no estem obsessionats a fer-los en campanya». L’alcalde ha avançat que «Tarragona serà la primera ciutat de l’Estat, i una de les primeres d’Europa, que tindrà el transport públic gratuït per a tothom: és un projecte progressista i sostenible, que permetrà a tot el món utilitzar-lo, amb la qual cosa contribuirem a un millor medi ambient».Ballesteros s'ha mostrat confiat que el cas Inipro, pel qual està sent investigat pel jutge, li serà favorable. «No ha influït en la meva decisió perquè estic convençut de la meva innocència, que el que vaig fer és legal». L’alcalde ha recordat que «vaig posar el càrrec a disposició del partit i aquest em va ratificar».Ballesteros es presentarà a les eleccions municipals «amb molta il·lusió i un gran projecte de ciutat», i ha reconegut que «és cert que vaig dir que plegaria el 2019, que no tornaria a presentar-me, però el partit i gent d’altres partits m’han demanat que em presenti». «Em sento amb molta energia, més madur, més capacitat i més acompanyat», ha subratllat. L’alcalde no ha dubtat a dir que «inicio aquest camí amb convicció i bones idees» i ha recordat que «el PSC mai ha governat amb majoria absoluta a Tarragona i no em fa por no tenir-la».El PSC ha iniciat aquest dijous el procés per presentació de candidatures que acabarà en unes primàries a les quals, de moment i sempre que no hagi sorpreses de darrera hora, l’únic candidat serà Ballesteros. Castellà ha avançat, però, que l’executiva del partit s’ha decantat per Ballesteros «amb entusiasme i tot el suport» perquè representa «la continuïtat del projecte socialista, de transformació de la ciutat».En una línia similar s'ha expressat Ballesteros, qui ha dit que «tenim l’Ajuntament en les millors condicions dels últims vint anys i estem en disposició de fer grans projectes». En aquest punt, ha tornat a repetir que serà a finals de desembre quan informarà del contingut de les seves propostes en una conferència. El que no va desvelar va ser amb quin partit està disposat a pactar, en funció dels resultats electorals. «Ho faré amb aquell partit que anteposi els projectes de ciutat a la seva ideologia».Ballesteros i les persones que l’acompanyaven han lluït un llaç al pit amb la bandera de Tarragona. «És un símbol molt important per a mi», ha dit.