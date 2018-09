Tarragona resisteix als mals pronòstics turístics amb una lleu desacceleració de l'ocupació

Els Jocs Mediterranis no tenen incidència en el volum de visitants

Actualitzada 26/09/2018 a les 14:43

Tarragona ha aguantat davant les previsions que apuntaven a un clar descens del turisme durant aquest estiu i ha obtingut xifres que gairebé igualen les del 2017, any considerat de rècord. Durant els tres mesos estiuencs, l'ocupació a la ciutat s'ha situat en el 78% -quan l'any passat just fregava el 79%. S'han registrat unes 700.000 pernoctacions, el que representa un descens del 2%, si bé han crescut un 3,2% respecte el 2016. L'Ajuntament de Tarragona valora positivament aquestes dades, mentre que el conjunt de la Costa Daurada podria tancar temporada amb un balanç no tan satisfactori. Més de la meitat dels turistes que s'allotgen a la ciutat vénen en família i la majoria són catalans -a diferència del visitant de la Costa Daurada, que és sobretot estranger. El llegat romà segueix sent el principal motiu de la seva estada a Tarragona. La celebració dels Jocs Mediterranis no ha comportat un impacte directe en el volum de visitants, si bé des del Patronat de Turisme es confia en què la imatge de ciutat n'ha sortit reforçada i que, en un futur, es podrà constatar.«Els Jocs van durar deu dies i en un període tan curt és difícil que pugui modificar xifres; en tot cas, a diferència d'altres destinacions, no hem caigut i hem aguantat millor aquest any, posterior al 2017 que va ser de rècord, ens hem mantingut de manera molt digna amb xifres gairebé similars i segurament els Jocs hi han contribuït», ha manifestat, amb optimisme, el gerent del Patronat de Turisme de Tarragona, Angel Arenas.Les dades facilitades per l'Observatori del Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de Catalunya constaten que la ciutat ha obtingut una bona ocupació turística. Aixi, aquest mes d'agost s'ha situat en el 90,2%, molt similar a la del 2017 -que va ser del 90,5%- i superior a la del 2016 -86%. «Més que descens, jo ho definiria de certa aturada, però podem estar molt satisfets», ha dit la consellera de Turisme, Inma Rodríguez.Del 15 de juny al 15 de setembre l'ocupació ha estat del 78%. En els hotels, la mitjana ha estat del 73% -un descens del 3% respecte el 2017- i en els càmpings del 80% -pràcticament exacte que l'any passat. Com a novetat que s'ha incorporat en el balanç, els allotjaments han puntuat la marxa del seu negoci. Els hotels han posat un 6,2 -pitjor nota aquest estiu que el 2017- mentre que els càmpings han pujat la nota: un 7,2.Més del 50% del turisme és nacional. El perfil mitjà del turista és el d'una família amb nens que viatja amb cotxe, provinent de Catalunya o altres punts d'Espanya que s'allotja en un càmping durant cinc dies. En relació als turistes que estan de visita a la ciutat, però no hi fan nit, destaca que la gran majoria són barcelonins. El llegat romà, anar de compres i passejar per la part alta són els principals atractius per als turistes.