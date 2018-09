La URV es manté entre les primeres 500 millors universitats del món

En l'edició 2018 del rànquing 'Times Higher Education' està classificada en la franja 401-500 per quart any consecutiu

Actualitzada 26/09/2018 a les 17:57

La Universitat Rovira i Virgili es troba, per quart any consecutiu, entre les 500 millors universitats del món, segons el rànquing 'Times Higher Education' (THE). El World University Rankings 2019 avalua les 1.250 millors universitats del món. Igual que en les edicions 2016 i 2017 i 2018 la URV s’ha situat en l’interval 401-500 de la llista.El rànquing aplica estàndards en les missions principals d’una universitat global d’investigació i s’elabora a partir de la combinació de tretze indicadors corresponents a cinc gran àrees: docència (30%), recerca (30%), citacions (30%), internacionalització (7,5%) i transferència (2,5%). La URV ha millorat en pràcticament totes les àrees.La URV se situa en el sisè lloc de les 29 universitats de l’Estat que hi apareixen, a la mateixa posició que la Universitat Complutense de Madrid. Les dues es troben entre les posicions 401-500 del món, ja que el 'THE World University Rankings' no distingeix les posicions de les 100 universitats que se situen en aquest rang. Tres universitats catalanes encapçalen la llista de les millors universitats de l’Estat: la Universitat Pompeu Fabra (135), la Universitat Autònoma de Barcelona (145) i la Universitat de Barcelona (201-250).L’edició 2019 del rànquing mostra el domini, principalment, de les universitats britàniques i nord-americanes. Les cinc primeres posicions del món les ocupen Oxford, Cambridge, l’Institut de Tecnologia de Califòrnia, Stanford i el MIT. En aquest rànquing hi són representats 86 països incloent Iraq, Jamaica, Nepal, Tanzània i Kazakhstan que hi entren a formar part per primer cop.El rànquing Young University Rankings 2018, que elabora la mateixa revista 'Times Higher Education', ha situat la URV en la posició 78 en la llista de les 200 millors universitats del món de menys de cinquanta anys d’antiguitat, un rànquing que es publica amb l’objectiu d’evidenciar que és possible demostrar l’excel·lència en un període de temps relativament curt.