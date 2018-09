La terminal intermodal del Port de Tarragona a Guadalajara estarà operativa al 2020

A finals del 2018 es preveu que es licitin les obres d'urbanització del conegut com a port sec, que duraran un any

Actualitzada 26/09/2018 a les 15:48

La terminal intermodal Puerto Centro, a Guadalajara, del Port de Tarragona, entrarà en funcionament a principis de l'any 2020. A finals d'enguany es preveu licitar les obres d'urbanització de la nova terminal, que s'allargaran al voltant d'un any. El conegut com a port sec s'estendrà al llarg de 150.000 metres quadrats, tindrà capacitat per canalitzar els principals fluxos de mercaderies nacionals i internacionals entre ferrocarril i carretera cap als ports marítims i el centre. La infraestructura permetrà que el port s'expandeixi al centre de la península i es complementi amb la terminal intermodal la Boella, a Tarragona. El port va signar l'acord d'adquisició dels terrenys per 3,5 milions d'euros al juny.El president del Port de Tarragona, Josep Andreu, que ha presentat aquest dimecres el projecte a la comunitat portuària acompanyat del president d'Hercesa Inmobiliaria i DTL, Juan José Cercadillo, ha assegurat que el projecte és «bàsic» per al futur de la infraestructura i que té com a objectiu potenciar la càrrega general. Andreu ha explicat que ara es començarà a debatre el model de gestió d'aquesta terminal, que es vol publicoprivada.