La Guàrdia Urbana ha denunciat el jove per tinença d’arma prohibida i a dos més per provocar molèsties als veïns de matinada

Actualitzada 26/09/2018 a les 12:07

Les càmeres de videovigilància de la Part Baixa han permès a la Guàrdia Urbana localitzar tres individus que estaven provocant molèsties durant aquesta matinada als veïns del carrer Cartagena. Un d’ells sacsejava una navalla de forma violenta, motiu pel qual ha estat denunciat per tinença d’arma prohibida.Els fets s’han produït cap a quarts d’una de la matinada quan tres patrulles policials es van dirigir al lloc dels fets. Segons les imatges, un jove sacsejava una navalla violentament, mentre els altres dos s’enfilaven per la façana d’un dels edificis i colpejaven la porta d’un local.Els agents van identificar els individus i van denunciar-los per molèsties i tinença d'arma prohibida.