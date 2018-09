Empleats del CAP Sant Salvador gaudeixen del gimnàs de rehabilitació i sessions de 'mindfulness'

Aquestes accions formen part de ‘Salut al CAP’, un projecte pioner iniciat com a prova pilot per millorar el benestar, la salut i el clima laboral al centre

Actualitzada 26/09/2018 a les 13:08

Els treballadors del CAP Sant Salvador poden, a partir d’ara, fer ús del gimnàs de rehabilitació fora de l’horari d’atenció als pacients o assistir a una sessió de mindfulness gratuïta al mes. Aquestes accions, entre d’altres, formen part del projecte ‘Salut al CAP iniciat en aquest centre. La iniciativa proporciona als professionals espais, consells i activitats, de curta durada, que poden realitzar durant la seva jornada laboral sense perjudicar la seva productivitat. L’objectiu és millorar el benestar dels professionals, la seva salut i el clima laboral. El projecte és pioner al territori i servirà com a experiència pilot en un centre de salut semi-urbà.Una de les propostes és que els professionals poden utilitzar el gimnàs de rehabilitació fora de l'horari d’atenció a pacients. Té bicicleta estàtica, matalassos i espatlleres i també s’han facilitat taules d'exercicis, estiraments i sessions bimensuals supervisades per un fisioterapeuta. Per altra banda també es farà una sessió dirigida de mindfulness en horari de sessions d’equip de forma mensual.Per altra banda, s’han penjat cartells a les consultes amb estiraments per no estar més de dues hores asseguts i s’han col·locat tríptics informatius amb hàbits saludables d’alimentació a l’àrea de descans personal. Per últim, s’ha creat un decàleg per recordar els hàbits necessaris per a un bon equilibri cos-ment.La iniciativa s’ha decidit posar en marxa perquè el col·lectiu de professionals sanitaris és un dels que té més risc de patir estrès laboral a causa de la realització de tasques d’elevada responsabilitat amb important càrrega emocional. El percentatge de Burnout -síndrome d’esgotament professional- en el col·lectiu és troba entre el 17,1 i el 27% segons els estudis.L’Equip d'Atenció Primària de Sant Salvador realitzarà un anàlisi, abans i després de l’experiència, valorant la autopercepció de salut i qualitat de vida dels professionals, amb el qüestionari CVP-35 i CO per a Atenció Primària que es repartirà al començament del projecte, als 6 mesos i a l’any. Si la prova pilot té bons resultats, l’objectiu és traslladar aquesta experiència a altres centres de la mateixa àrea de salut.