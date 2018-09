Els Jocs van ingressar en entrades un terç del previst inicialment

Segons els organitzadors, la competició va tancar amb un superàvit de 154.659 euros

Actualitzada 26/09/2018 a les 21:15

La Fundació dels Jocs Mediterranis 2018, l’encarregada de l’organització de la competició, ha fet públiques les primeres xifres de l’esdeveniment, després de les reiterades peticions de l’oposició que dimecres criticava «l’opacitat» de l’equip municipal. La competició va facturar 570.000 euros en entrades, una tercera part de l’1,6 milions que els organitzadors havien previst. Per entrades, durant els 10 dies de competició, es van vendre 28.490 tiquets.Així ho ha apuntat el conseller comissionat de l’esdeveniment esportiu, Javier Villamayor, que ha defensat, visiblement molest per les crítiques de l’oposició, la «transparència» de les xifres dels Jocs Mediterranis 2018. «Som un patronat. Cada euro que ingressem ha de ser públic», ha afirmat.Segons el balanç econòmic «provisional», com ha assenyalat Villamayor, presentat dimecres, la competició va tancar amb un superàvit de 152.660 euros. En total els Jocs van ingressar 21.273.536 euros.Una hora abans de fer públiques aquestes dades, Villamayor i el director executiu de la Fundació Tarragona 2017, Víctor Sánchez, han traslladat aquestes xifres als grups del PDeCAT, ERC, CUP i Iniciativa en la Comissió d’Informació i Seguiment dels Jocs. Després d’escoltar aquestes xifres, els portaveus han criticat que, abans de la reunió, només disposessin de la informació publicada als mitjans. El portaveu del PDeCAT, Dídac Nadal, s'ha mostrat «sorprès» al conèixer que els organitzadors no haguessin pogut estimar l’assistència als estadis. «Surto emprenyat perquè no ens faciliten la informació suficient», assegurava. Des d’ERC, Pau Ricomà retreia als organitzadors que no expliquessin les despeses per partides i la portaveu de la CUP, Laia Estrada, desacreditava directament la competició. «Hem organitzat uns Jocs que no son prioritat per la ciutat», ha afirmat Estrada.Villamayor ha donat per bo el balanç dels Jocs i Sánchez ha remarcat que la competició va registrar un «récord de participants amb 3.648 esportistes». A l’edició de 2009, ha explicat, van competir 3.303 atletes.Tant Sánchez com Villamayor han reconegut la poca assistència de públic als estadis. «L’ambient controvertit de la inauguració va acabar substituint al propi esdeveniment», ha afirmat Sánchez. La Fundació no ha sabut respondre quantes entrades s’havien regalat. En la cerimònia d’inauguració es van vendre 6.925 entrades i a l’acte de cloenda 2.367 tiquets.