Els Jocs Mediterranis tancaran amb un benefici superior als 100.000 euros

La Fundació dels Jocs es dissoldrà durant el primer trimestre del 2019, amb què no s’encarregarà d’explotar l’Anella

Actualitzada 25/09/2018 a les 20:51

Els Jocs Mediterranis Tarragona 2017 tancaran en positiu. Concretament, segons ha pogut saber aquest diari, amb un benefici que oscil·larà entre els 100.000 i els 200.000 euros, unes xifres que es donaran a conèixer avui de forma oficial i que acabaran de concretar-se.Josep Fèlix Ballesteros, alcalde de Tarragona i president del Comitè Organitzador; Maria Elisa Vedrina, regidora d’Esports de Tarragona; Javier Villamayor, regidor comissionat dels Jocs; i Víctor Sánchez, director executiu de Tarragona 2018, van mantenir ahir una reunió per acabar de concretar els comptes, que seran presentats aquest migdia, a dos quarts de dues, a l’Ajuntament de Tarragona. Villamayor i Sánchez seran els encarregats de dur a terme les explicacions.A banda dels números, també explicaran que la Fundació dels Jocs Mediterranis es dissoldrà durant el primer trimestre del 2019. Segons ha pogut saber aquest diari, aquesta situació comportarà que la Fundació no explotarà l’Anella Mediterrània, tal com s’havia parlat inicialment.Qui s’encarregarà de la gestió de l’Anella Mediterrània, que va ser el centre neuràlgic de la disputa dels Jocs Mediterranis aquest estiu, serà l’Empresa Municipal de Desenvolupament Econòmic. Aquesta va ser una proposta que va realitzar el grup municipal de Ciutadans i que, finalment, tirarà endavant.Després de la reunió d’ahir i de les explicacions que avui s’oferiran, s’esvairan alguns dels dubtes que encara restaven pel que fa als Jocs Mediterranis Tarragona 2018.