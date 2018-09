Cs vol que la Fiscalia determini si Dames i Vells han ultratjat la corona

La representació satírica de Santa Tecla va cremar una foto del rei i «va insultar la policia espanyola i a la Guàrdia Civil», segons la formació taronja

Actualitzada 26/09/2018 a les 13:44

Ciutadans ha presentat una bateria de preguntes sobre les representacions satíriques del Ball de Dames i Vells, fetes durant les festes de Santa Tecla de Tarragona. La formació taronja ha denunciat que a la representació es va produir «un possible delicte d'ultratge a la corona» amb la crema d'un retrat del rei Felip VI, a més de considerar que «es va insultar la Guàrdia Civil i la policia espanyola». El grup parlamentari, amb els diputats Miguel Ángel Gutiérrez i Sergio del Campo com a signants, pregunta al govern de Pedro Sánchez si s'instarà a la delegada del govern espanyol a Catalunya perquè «doni compte a la Fiscalia i avaluar si s'escau o no emprendre accions legals». D'altra banda, qüestionen si l'executiu coneixia els fets i per què no ha actuat en conseqüència en cas afirmatiu; i si consideren oportú que la celebració d'aquest tipus d'espectacles es facin en un espai públic i finançats amb diners públics.El diputat d'ERC per Tarragona al Congrés, Jordi Salvador, ha carregat contra Sergio del Campo. «Vol tornar a la censura, quan qualsevol expressió de dissidència política o cultural era exterminada», ha afirmat Salvador, que acusa el diputat de no entendre ni de llibertat d'expressió ni de cultura. «En una obra de teatre de Brecht, en una pel·lícula de Passolini, en un rap, com de Valtonyc o Hasel, o en una novel·la, com Fariña, de Nacho Carretero, es diuen coses que formen part d'un context lúdic cultural», ha defensat. «El problema urgent a resoldre no són els artistes, sinó aquells que volen censurar-los», ha dit.