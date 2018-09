Conflicte a Ciutadans per la crema de la foto del Rei de Dames i Vells

El regidor Ruben Viñuales defensa l’obra satírica, després que el seu partit vegi «un possible delicte d’ultratge a la corona»

Actualitzada 26/09/2018 a les 22:12

Comunicat de Dames i Vells

La funció del Ball de Dames i Vells durant aquestes festes de Santa Tecla ha provocat un conflicte a Ciutadans. La formació taronja va presentar ahir al Congrés dels Diputats una bateria de preguntes sobre aquesta funció satírica que es representa a Tarragona des de fa mig segle.Els diputats Miguel Ángel Gutiérrez i Sergio del Campo -aquest darrer diputat per Tarragona, van presentar un escrit on denuncien l’obra perquè, entenen, que es va produir un «possible delicte d’ultratge a la corona» en la crema d’un retrat de Felip VI per part dels actors en un moment de la funció. En l’escrit, el partit d’Albert Rivera pregunta al Govern espanyol que doni comptes a la Fiscalia per si s’han d’emprendre accions legals contra l’associació Ball de Dames i Vells també creu que en l’obra «s’insulta a la Guàrdia Civil i a la policia espanyola».El regidor de Ciutadans de Tarragona, Rubén Viñuales, s'ha desmarcat completament del moviment del seu partit. En declaracions a aquest diari, Viñuales va afirmar que «la sàtira política és una mostra d’una democràcia sana. Fins i tot es necessària», ha assenyalat Viñuales, nascut a Tarragona i on hi ha viscut tota la vida. «T’agradarà més o menys, pero crec que Dames i Vells no ha d’anar a la Fiscalia», ha afirmat el regidor. «Si fos alcalde mai se’m passaria pel cap prohibir el Dames i Vells», explicava l’edil de la formació taronja que entén aquesta funció còmica com un exercici de llibertat d’expressió.Viñuales ha explicat que els seus companys de partit a la ciutat el recolzen i que la funció que es va representar dissabte i diumenge «s’ha tret de context». Durant la funció, dos actors treuen una espelma i fan veure que veneren el Rei amb una espelma. Instants després, el retrat de Felip VI es consumeix amb les flames. Un instant que en la funció va ser fortament aplaudit per part del públic tarragoní que assistía com a públic.El regidor de Ciutadans ha reconegut que hi ha coses de les festes que no li agraden. No obstant, ha remarcat que «les coses es canvien parlant-les». Viñuales troba a faltar unes festes de Santa Tecla «més inclusives» i creu que, arran del procés independentista, «potser no és així».Viñuales va parlar per telèfon amb el director artístic de l’Associació del Ball de Dames i Vells, Oriol Grau, que va recuperar la festa als inicis de la dècada dels 80, després que la dictadura franquista prohibís l’obra satírica. «Ha estat molt correcte i comprensiu», ha explicat el regidor.Amb la seva particular ironia, l’associació cultural ha emés un comunicat responent les preguntes de Ciutadans. «Durant la seva dilatada existència de 504 anys, el ball de Dames si Vells de Tarragona ha patit la censura diversos cops en la història, i malgrat tot, ha sobreviscut fins ara», asseguren. El col·lectiu d’actors afirma que estan emparats pel dret a la llibertat d’expressió i contesta, també, a Ciutadans que posa en dubte que la celebració d’actes com el de Dames i Vells es finançiin amb diners públics, tot assenyalant que l’associació rep 940 euros anuals. «Comprenem que algú s’hagi pogut sentir ofès pels versots satírics del ball. Ens passa cada any, des de la seva recuperació el 1981. Per això, de manera preventiva, seguim recitant aquests versots dels nostres ancestres, a manera de disculpa», resa el comunitat que comença ironitzant sobre la idoneïtat de les bateríes de preguntes del partit d’Albert Rivera que tracta els temes «que de veritat importen als espanyols».En la funció del Ball de Dames i Vells d’aquest any, els actors també carregaven durament contra l’alcalde Josep Félix Ballesteros, a qui retreien que estigués imputat en el Cas Inipro. L’obra també repartia la seva munició humorística a l’Església, acusant els religiosos de pedòfils.