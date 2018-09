'Buy Catalunya' reuneix a Tarragona 124 operadors turístics internacionals amb 170 empreses catalanes

Es produiran més de 2.500 entrevistes per donar a conèixer l'oferta del país i generar nous negocis

Actualitzada 26/09/2018 a les 15:00

Conèixer la destinació

El 'Buy Catalunya & Culture', la trobada comercial més important de l'any organitzada per l'Agència Catalana de Turisme (ACT), reuneix aquest dimecres 174 empreses del sector del país amb 124 operadors turístics de 33 mercats internacionals per donar a conèixer la seva oferta i comercialitzar-la als seus països. En aquesta ocasió, l'esdeveniment se celebra al Palau Firal i de Congressos de Tarragona. En total es produiran més de 2.500 entrevistes amb l'objectiu de generar negoci entre les entitats i empreses catalanes i els operadors turístics convidats. El director de l'ACT, David Font, apunta com a prioritat captar més despesa del turista i fer que encara sigui més rendible, un objectiu que s'està aconseguint.Els 124 operadors turístics participants en aquesta edició procedeixen d'Alemanya, Armènia, Àustria, Bielorússia, Bèlgica, Brasil, Canadà, Dinamarca, Eslovàquia, Espanya, Estats Units, Finlàndia, França, Hongria, Índia, Israel, Itàlia, Japó, Letònia, Moldàvia, Països Baixos, Perú, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Rússia, Singapur, Suïssa, Taiwan, Ucraïna, Xile i Xina.Segons l'ACT, s'està ingressant més en despesa turística que l'any passat. En aquest factor és clau el turisme estranger, que suposa el 84,2% dels ingressos turístics totals que rep Catalunya. De gener a juliol, els mercats internacionals han aportat 11.832 milions d'euros al territori, un 9,6% més que el 2017.L'Agència Catalana de Turisme organitza el 'Buy Catalunya' biennalment, gràcies a la seva xarxa d'Oficines de Promoció Turística a l'exterior, que entre les seves funcions, treballen tot l'any amb els mercats emissors per generar oportunitats de negoci com aquesta. Enguany, amb motiu de la declaració del 2018 com Any Europeu del Patrimoni Cultural per part de la Unió Europea l'Any del Turisme Cultural i com Any del Turisme Cultural per part de l'Agència Catalana de Turisme, els membres seleccionats per participar en la trobada comercial estan especialitzats en l'oferta de turisme cultural. D'aquesta manera, es persegueix incentivar la contractació de productes i experiències i la creació de paquets especialitzats en aquest segment.Posterior a la trobada comercial, des d'aquest dimecres i fins al 28 de setembre, els operadors turístics participants tindran l'oportunitat de conèixer l'oferta turística catalana in situ a través de diversos viatges de familiarització.Així, els operadors s'han distribuït en grups per participar en els set viatges de familiarització organitzats per l'ACT, centrats en l'oferta de turisme cultural, i visitant les nou marques turístiques catalanes. Entre altres llocs, visitaran el Monestir de Santa Maria de Ripoll, el Castell Gala Dalí – Púbol, la Vall de Boí, la Cartoixa d'Escaladei, Montblanc, el Castell de Miravet i el Món Sant Benet.Com a novetat enguany, i amb la voluntat de seguir fent de Catalunya una destinació per a tothom, un dels programes per conèixer el territori està enfocat exclusivament a l'oferta de turisme accessible.El 'Buy Catalunya' és un exemple de col·laboració publicoprivada, ja que compta amb el suport i implicació d'empreses i institucions catalanes que saben que es tracta d'una acció molt potent que genera un gran volum de negoci. En aquesta edició, hi han col·laborat el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, el Patronat Municipal de Turisme de Tarragona, el Patronat de la Diputació de Lleida, Codorniu, Damm, Torres, Izaro, Latam i Turkish Airlines.