Ballesteros optarà a un quart mandat com a cap de llista del Partit Socialista

L’alcalde, partidari de convocar eleccions primàries, farà l’anunci al Teatre Tarragona demà

Actualitzada 25/09/2018 a les 21:04

L’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, serà el candidat del Partit Socialista en les eleccions municipals que se celebraran el mes de maig del pròxim any. Diari Més està en condicions d’avançar que Ballesteros ja ha pres la decisió sobre el seu futur polític. Fons del PSC han confirmat que l’opció adoptada per Ballesteros ha estat tornar a encapçalar la llista de la seva formació per quinta vegada consecutiva, amb la voluntat de repetir en el càrrec en la legislatura que s’iniciarà la primavera del 2019.Ballesteros farà oficial la decisió de tornar-se a presentar com alcaldable del PSC en un acte que se celebrarà demà, dijous, al Teatre Tarragona. Una de les premisses que defensa Ballesteros és que el partit convoqui eleccions primàries, a les quals ell s’hi presentarà. De moment, es desconeix si altres militants del partit concorreran a les primàries o si Ballesteros tindrà el camí aplanat per dirigir, per quarta vegada, els destins del seu partit en una convocatòria d’eleccions municipals.En les darreres setmanes, sempre que Ballesteros era preguntat per si tornaria a ser el candidat del PSC a l’alcaldia de Tarragona, la seva resposta era que meditava la seva decisió i que aquesta la donaria a conèixer cap a la tardor, com així serà. A favor seu té l’experiència acumulada en l’àmbit de la política municipal. Ballesteros va ser nomenat vicesecretari del Consell Municipal de la Joventut el 1981, càrrec que va ocupar fins al 1983.L’alcalde Josep Maria Recasens va fer recaure en ell la responsabilitat de portar l’àrea de Cultura, Joventut i Festes el 1987. Vint anys després, va aconseguir l’alcaldia.El primer intent de Ballesteros per ser escollit alcalde de Tarragona va ser l’any 2003. En aquella ocasió, Convergència i Unió va guanyar les eleccions i Ballesteros va ser el cap de l’oposició. Tot va canviar en els comicis del 2007. La llista encapçalada per Ballesteros va quedar-se a les portes de la majoria absoluta. Quatre anys més tard, va repetir victòria, però en aquella ocasió amb majoria simple. En les darreres eleccions municipals, celebrades el 2015, el PSC liderat per Ballesteros va sumar el tercer triomf, però la pèrdua de regidors va forçar-lo a subscriure amb el Partit Popular el conegut com a pacte Tarragona és futur. Des de llavors, PSC i PP han configurat el govern municipal. El 2019 serà, per tant, la cinquena vegada que Ballesteros s’enfrontarà amb els seus rivals polítics amb l’objectiu de sumar la quarta victòria.