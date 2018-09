Una nena de 10 anys troba l'arracada de la Nana Negrita

Mar Vilar la va trobar quan anava amb la seva cosina d'Alemanya pel carrer, qui l'ha avisa't que estaven buscant la joia

Actualitzada 25/09/2018 a les 19:08

⚠ ATENCIÓ | L'arrecada de la Negreta dels @NanosVellsTGN ha aparegut!



La Mar Vilar, de 10 anys, la va trobar a la zona entre el col·legi Estonnac i el Seminari la tarda del 23 de setembre, una estona abans de la sortida de la Professó. pic.twitter.com/4jHprOZf7k — Santa Tecla TGN (@SantateclaTGN) 25 de setembre de 2018

Moltes gràcies Mar! La Negreta estarà molt contenta Si ens llegeixes què et sembla si et deixem un Sac de les Festes (que editem els Nanos Vells) i un dels nostres pins de plata a l’Antiga Audiència? És el mínim per agrair-te el aquest petit gran gest! https://t.co/voIkUKZwic — Nanos Vells TGN (@NanosVellsTGN) 25 de setembre de 2018

La Mar Vilar, de 10 anys, va trobar diumenge a la tarda l'arracada de la Nana Negrita. La joia es va perdre es va perdre en el moment en què el Seguici va donar el tomb per darrere la Catedral per preparar-se per sortir en Professó. Per aquest motiu, l 'Associació de Portadors dels Nanos Vells de Tarragona va fer una crida a través del seu compte de Twitter per demanar la col·laboració de tots els tarragonins.La nena, que anava acompanyada de la seva cosina, la va localitzar a la zona entre el col·legi Estonnac i el Seminari la tarda del 23 de setembre, una estona abans de la sortida de la Professó. La Mar sabia que aquella peça corresponia a algun element del Seguici, però no de qui. Aquest dimarts al matí, la seva cosina, que viu a Alemanya, li ha enviat la notícia de la pèrdua i ha tornat la peça a Cultura, qui la retornarà a l'Associació de Portadors dels Nanos Vells de Tarragona.Per agrair el gest de la nena, l'Associació de Portadors dels Nanos Vells de Tarragona li vol regalar un Sac de les Festes i un dels seus pins de plata.