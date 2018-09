Tarragona té declarats 31 Béns Culturals d'Interès Nacional

En el conjunt de la comarca del Tarragonès, són 85 els elements patrimonials amb categoria BCIN

La ciutat de Tarragona disposa de 31 elements patrimonials amb la declaració com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). En el conjunt de la comarca del Tarragonès, la xifra s’eleva a 85. Entre aquests elements, n’hi ha que es troben en un absolut estat d’abandó, com succeeix amb el despoblat dels Mongons, una de les zones més antigues del terme municipal de Tarragona que van ser habitades i que disposa de les restes d’una església romàtica i d’una muralla. També en formen part tots els monuments declarats Patrimoni Mundial per la Unesco.La relació que afecta Tarragona ciutat inclou elements com els fortins de la Reina i Sant Jordi, la Catedral, la Torre de Mas Pastoret, la Torre de la Móra, el Castell de Tamarit, el Castell de Ferran, la Torre de Sant Simplici o els Abrics de l’Apotecari.Vila-seca, amb setze elements patrimonials declarats BCIN, és la segona població del Tarragonès que més en disposa. Entre altres, cal destacar el Castell de Vila-seca, el Portal de Sant Antoni, torres com les del Delme, del Virgili, d’en Dolça o la de Ca Poblet. La Riera, Creixell, Altafulla i Roda de Berà, amb quatre elements, i Torredembarra i Salou, amb tres, segueixen en aquest particular rànquing.D’aquestes poblacions, destaquen el Castell de Montoliu, la Torre de l’Abella, els castells de Creixell i d’Altafulla, el Mas de Nin, la Torre Vella de Salou o la Torrassa de Sant Antoni. També, el Castell de Bofarull dels Pallaresos, el Castell de Masricart de la Canonja o el Castell del Catllar.