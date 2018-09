Suspeses les classes a l'Escola La Floresta pel despreniment d'un tros de cornisa

Només han mantingut l'activitat habitual els nens d'Infantil, que disposen d'un accés diferent

El despreniment d'un tros de cornisa ha obligat aquest dimarts a suspendre les classes a l'Escola La Floresta. Només han mantingut l'activitat habitual els nens d'Infantil, que disposen d'un accés diferent. Els fets van ocórrer el passat cap de setmana per humitats provocades pels episodis de pluges d’aquest mes de setembre i, quan aquest matí, s'ha obert l'escola, s'ha observat que part de la cornisa localitzada prop de la porta d'accés a l'interior de l'edifici estava a terra. Prop de 130 alumnes no han pogut anar a classe.Montse Chaves, presidenta de l'AMPA de l'Escola La Floresta, ha informat a Diari Més que «el tros de cornisa que ha caigut és petit i, després de la inspecció que ha fet un arquitecte, s'ha sanejat la zona». L'IMET ha encarregat una actuació d'emergència perquè, si pot serà demà mateix, comencin les obres per reparar aquesta afectació el més aviat possible. A tall de prevenció, l'accés al centre per part de l'alumnat i el professorat es farà per una altra porta.