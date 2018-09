Queixes pel mal funcionament del pàrquing de l'avinguda Catalunya

L’empresa municipal d’aparcaments renovarà les màquines dels vuit garatges que gestiona a la ciutat

El triple de treballadors

Des de fa dos mesos les barreres de l’aparcament municipal de l’avinguda de Catalunya no s’aixequen. Veïns i usuaris han d’esperar que els treballadors del pàrquing autoritzin la sortida o entrada dels seus vehicles i obrin- això sí, manualment- l’accés. L’Evangelino Díez és un dels veïns afectats. Explica que aquesta situació es produeix des de fa més de dos mesos i que en alguna ocasió ha hagut d’esperar 10 minuts per sortir del garatge. «Quan volem sortir per l’accés en direcció a les muralles la barrera no funciona i hem de sortir per la sortida en direcció oposada», es queixa Díez.Aparcaments Municipals de Tarragona (AMT), l’organisme públic que gestiona l’aparcament, confirma els problemes d’accés del garatge de l’avinguda de Catalunya, amb una capacitat màxima de 460 places. El seu gerent, Sergi Arts, assenyalava ahir a aquest diari que l’empresa que fa vint anys va subministrar el servei ja no existeix. «La maquinària que necessitem ja no està en el mercat», apuntava Arts que admetia que el pàrging és «ingovernable», degut a una avaria en un component electrònic que té la funció de distribuir des d’un ordinador els senyals a les diferents barreres «Evidentment no donem la qualitat que s’hauria de donar», afegia el gerent d’AMT.El regidor del Partit Popular (PP) José Juan Acero de Dios i president de l’AMT va confirmar les paraules d’Arts i va afirmar que el Consistori treballa per renovar les màquines del pàrquing. Uns recanvis que, segons va avançar Arts, es produiran al conjunt dels vuit aparcaments municipals.El procediment per la licitació pública per canviar la maquinària ja està en marxa, però els veïns hauran d’esperar, com a mínim, dos mesos perquè el nou sistema de barreres de l’avinguda Catalunya estigui en funcionament.Díez, que viu a la mateixa avinguda, lamenta que els 42 euros que paga cada mes pel manteniment de l’ aparcament no serveixin «per res». Segons aquest veí, l’Ajuntament no respon les queixes que ell i altres titulars de places de pàrquing, assegura, han interposat. Des de l’AMT, Arts explica que han atès una dotzena de reclamacions per escrit i una vintena de queixes verbals més d’usuaris que s’han presentat a les seves oficines.Quan un veí, com és el cas de Díez, té problemes per sortir del garatge o sortir-ne, un treballador truca a l’empresa pública per confirmar que tingui autorització i és, aleshores, quan aquest puja la barrera manualment.Per garantir l’accessibilitat al pàrquing de l’avinguda Catalunya, l’AMT ha «triplicat», segons el seu gerent, el nombre de treballadors. Habitualment hi ha tres persones per aparcament, però l’empresa pública ha augmentat fins a deu les persones que treballen en aquest pàrquing, que aquests dies ha registrat una afluència especialment elevada, a causa de les festes de Santa Tecla que ahir van posar el seu punt final.L’AMT gestiona actualment vuit aparcaments a la ciutat. El de l’avinguda de Catalunya i el de Saavedra ofereixen un abonament mensual de dilluns a diumenge per 85 euros.