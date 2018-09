Mas d'en Pastor denuncia la presència de brossa junt als contenidors

Aquest carrer pertany a Tarragona i fa de frontera amb el municipi dels Pallaresos

Actualitzada 24/09/2018 a les 19:31

Viure a la frontera entre dos termes municipals pot comportar certs inconvenients a les persones que hi resideixen. Aquest és el cas de la zona compresa pel carrer Mas d’en Pastor, pertanyent a Tarragona, i el Camí del Mas del Frare, dels Pallaresos. Carlos Lledó, veí d’aquest indret, va informar ahir a aquesta redacció de la problemàtica en què es troba, com a conseqüència de la gran quantitat de deixalles que altres persones deixen al voltant dels contenidors de recollida de brossa, dependents de l’Ajuntament de Tarragona, on fins i tot s’acumulen pneumàtics, pots de pintura, mobles, matalassos i tot tipus de restes d’obra.Lledó va explicar «els serveis de la neteja no són els responsables de la situació, ja que venen quan truquem a la Guàrdia Urbana, però al cap de poc la gent torna a posar deixalles al costat dels contenidors». Lledó va dir que «he contactat amb els ajuntaments de Tarragona i dels Pallaresos, ja que hi ha persones que viuen en un dels dos termes, mentre que els contenidors són de Tarragona, i només un carrer separa els municipis».Lledó va afegir que la zona està «una mica apartada», fet que altres persones aprofiten «per omplir els nostres carrers de brossa». Trucar perquè els serveis de neteja passin per la zona és un fet habitual. La problemàtica augmenta a l’estiu, «ja que hi resideix més gent». Lledó va lamentar la situació negativa amb què conviuen els veïns.«Paguem els impostos de recollida de la brossa com tothom, però com aquesta és una frontera entre dos municipis, quedem allunyats». «Si visquéssim al centre de la ciutat, això no ens passaria, però els contenidors estan a molts quilòmetres de distància del nucli urbà», va afegir.