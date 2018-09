L'equip de govern s'avança a la petició de l'oposició i convoca un ple monogràfic dels Jocs

ERC, PDeCAT, CUP i ICV havien convocat una roda de premsa aquest dimarts a les 12h per demanar-lo

Actualitzada 25/09/2018 a les 10:54

Els grups municipals d’ERC, PDeCAT, CUP i ICV us convoquem a una roda de premsa en relació a la petició d’un plenari monogràfic sobre els Jocs Mediterranis. La roda de premsa tindrà lloc a la sala de premsa de l’Ajuntament de Tarragona demà, dimarts dia 25 de setembre, a les 12.00 hores.L’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, convocarà un ple extraordinari per fer balanç del resultat dels Jocs Mediterranis, tal i com ha informat l’Ajuntament a través d’un comunicat. D’aquesta manera, l’equip de govern s’avança a la petició de l’oposició, que havia convocat una roda de premsa per aquest dimarts a les 12h per tal de demanar al batlle que es convoqués un ple monogràfic sobre els Jocs.Tal i com estava previst, aquest matí a partir de les 10.30h s’està duent a terme la reunió del Patronat de la Fundació dels Jocs Mediterranis. Per demà dimecres s’ha convocat, a les 12h, una reunió de la Comissió Informativa i de Seguiment dels Jocs Mediterranis, en la qual es presentarà als representants de tots els grups municipals un balanç econòmic de l'esdeveniment i una estimació general dels comptes, entre d’altres aspectes.Per altra banda, l’Ajuntament ha anunciat que Ballesteros convocarà un ple extraordinari sobre els Jocs Mediterranis que se celebrarà en el termini de quinze dies per tal de fer-ne balanç.