Els tarragonins podran fotografiar-se amb les figures del carilló aquest divendres

L’exposició es farà a l’edifici del Mercat Central, de les 10 a les 21 hores

Actualitzada 25/09/2018 a les 15:31

Funcionament

Les sis figures del carilló estaran exposades aquest divendres 28 de setembre al Mercat Central de Tarragona. La ciutadania podrà veure d’aprop els detalls de les peces de l’artista Joan Serramià: l'Àliga, el Gegant, la Geganta, la Negrita, el Lleó i el Nano Capità. L’exposició serà al mig de l’edifici del Mercat Central, de les 10 a les 21 hores, i forma part de la campanya 'Fes-te una foto amb la figura del carilló'. Hi haurà un cordo perimetral per protegir les figures i per motius de seguretat.La consellera i presidenta d’Espimsa, Elvira Ferrando, ha manifestat que «és una oportunitat única perquè els tarragonins que ho desitgin es facin una fotografia amb les figures que s’incorporaran al carilló, i admirin la gran obra exclusiva del joier i artista Serramià. Serà un dia especial on tothom podrà gaudir d’aquesta experiència que no es podrà tornar a repetir».Del carilló, ara només queda per ultimar el mecanisme de moviment de les figures autòmats i incorporar la partitura musical d’Amparito Roca.Quan estigui instal·lat, a les 12 del migdia, s'obriran dues portes de l'actual façana per sota de l'esfera del rellotge i deixaran sortir una plataforma rectangular amb una base circular a sobre, que serà la base de rotació longitudinal de les figures. L’ordre de sortida al carilló segueix dues condicions: les mides d’alçada i amplada de les figures i alhora intenta respectar l’ordre real del seguici: Nano Capità, Àliga, Negrita, Gegant Moro, Geganta Vella i Lleó.El moviment anirà acompanyat de la melodia del pasdoble Amparito Roca, peça emblemàtica i protagonista musical de la festa major de Santa Tecla.Un cop rotades dues vegades les figures, la plataforma es tornarà a amagar i les portes en tancaran fins a les 12 hores de l’endemà.