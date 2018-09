Els efectes 'col·laterals' de la massificació de la Baixada de l'Àliga de Santa Tecla

Un enorme rastre de brossa i residus queda a la plaça de les Cols i els espais pròxims després de la celebració

Actualitzada 25/09/2018 a les 19:03

Unes imatges compartides al seu mur personal de Facebook per Ivana Martínez, la regidora de Sostenibilitat i Neteja de l'Ajuntament de Tarragona, posen de manifest fins a quin punt es produeixen 'efectes col·laterals' indesitjables per la massificació de la celebració de la Baixada de l'Àliga.Aquest acte que té lloc a la plaça de les Cols s'ha convertit en un dels més populars de les Festes de Santa Tecla tarragonines. D'una manera gairebé improvisada, la baixada de l'àliga per les escales del Pla de la Seu aconsegueix atraure cada any a milers de persones.De fet, un dels problemes d'aquest acte comença a ser la seva massificació. Els espectadors s'apleguen fins ben entrat el carrer Major per la impossibilitat d'accedir a la plaça. I de la massificació també sorgeix un altre problema, relacionat amb el civisme.Després de la celebració de l'acte, és a dir, quan ja finalment aquest element del seguici fa en retorn a la plaça de la Font, el rastre que queda a la plaça de les Cols i al carrer Major és el d'una enorme quantitat de brossa i envasos que s'acumula per terra.Els serveis de neteja s'encarreguen de fer net i deixar els carrers nets per a la celebració, l'endemà, de la cercavila del Seguici, però les imatges aporten una imatge lamentable sobre la poca cura que és té per mantenir l'espai en condicions.