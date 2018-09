«Jo no vull deixar de pagar, vull que m'arreglin la boca», es lamenta una de les pacients de la cadena dental

Actualitzada 25/09/2018 a les 14:02

La suposada estafa d'iDental arribarà al ple de l'Ajuntament de Tarragona. Els afectats, uns 400 a la demarcació, presentaran una moció en el plenari del d'aquest dijous 27 de setembre per reclamar el suport de tots els partits i aconseguir la complicitat de les administracions en aquest gran frau que porta el jutge de l'Audiència Nacional, precisament pel volum de perjudicats arreu de l'Estat. Afirmen sentir-se desemparats. «Jo no vull deixar de pagar, vull que m'arreglin la boca», es lamenta Mari Carmen, una de les antigues pacients de la seu d'iDental a Tarragona on la policia espanyola hauria trobat fins a 9.000 expedients mèdics, en uns escorcolls a les clíniques de la cadena odontològica 'low cost', que van tancar en bloc aquest estiu passat, deixant penjats els seus pacients a mig tractament. Els afectats també estan organitzant una concentració, a nivell estatal, pel pròxim 20 d'octubre. Oskar Xavier Abellán, que lidera la plataforma d'afectats, afirma amb fermesa: «Al final guanyarem».Abellán té clar que, sense pressionar els polítics, no guanyaran el pols que mantenen contra iDental. «Però no volem polititzar ni ser polititzats», remarca. D'una banda presentaran aquesta moció amb la voluntat que s'aprovi per unanimitat, en la qual reclamen que el cas sigui tipificat d'emergència sanitària, que la sanitat pública ampliï els serveis bucodentals per absorbir la cartera d'usuaris més perjudicats que s'han quedat a mig tractament i que les administracions regulin les campanyes publicitàries agressives de negocis com aquest, on s'oferia finançament de fins al 100% del tractament i prometia ajudes a les persones que no tenien diners per arreglar-se la boca.Els afectats volen que l'Ajuntament «faci pública» la seva solidaritat per l'estafa, garanteixi un acompanyament dels afectats a través de Serveis Socials i insti el Congrés dels Diputats perquè ho consideri una situació d'emergència sanitària i es paralitzin els pagaments de les quotes. D'altra banda, es convocarà una concentració conjunta a totes les ciutats -un total de 24- on hi havia una clínica d'iDental per denunciar una situació que podria arribar als 100.000 afectats a tot l'Estat. A Tarragona l'acte serà a la plaça de la Font a les sis de la tarda. En paral·lel, la plataforma demanarà una reunió amb el nou gerent de la regió sanitària del Camp de Tarragona, Ramon Descarrega.També volen que se'ls enviïn els historials i s'obri una oficina d'atenció que centralitzi les queixes d'una trama amb dues línies d'investigació, per mala praxis i estafa. «Em sento enganyada i impotent», diu una antiga pacient, Maria Jesús Murillo. «M'anaven traient excuses i en tres anys no em van fer res», afegeix Mari Carmen Lara. «A mi em van deixar penjat amb quatre implants i 3.000 euros de crèdit demanat, que encara segueixo pagant», constata Antoni Rodríguez Belmonte. S'han tornat desconfiats i temen que les ofertes atractives per recol·locar-se en una altra clínica dental pugui ser, de nou, un frau, i retreuen que en altres comunitats autonòmes els afectats tenen peritatges gratuïts.