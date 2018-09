El PP de Tarragona vol atacar l'incivisme incorporant «sancions exemplars» a l'ordenança municipal

El portaveu popular afirma que els incívics «deixen de ser-ho quan els toques la butxaca»

Actualitzada 25/09/2018 a les 17:15

El Partit Popular comparteix la voluntat de l'alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, de modificar l'Ordenança de Convivència Ciutadana i Ús dels Espais Públics per trobar una solució al creixent incivisme que pateix Tarragona.José Luis Martín, portaveu municipal del PP ha afirmat que «la nova Ordenança ha d'incloure sancions econòmiques exemplars per aturar l'incivisme, perquè els incívics només deixen de ser-ho quan els toques la butxaca i algunes actuacions no els poden sortir gairebé gratuïtes».Els populars destaquen el recent atac al conjunt escultòric de la Font del Centenari, «però des de fa temps l'incivisme és una xacra que ens costa més d'1,5 milions d'euros anuals i des de l'Ajuntament hem de tenir tolerància zero».Martín recordava que l'any 2013 es va modificar l'ordenança, «reduint les sancions imposades als actes incívics, un fet que vam denunciar des del PP, votant en contra de la modificació». El portaveu popular afegia que havien presentat aleshores una moció per revertir la modificació, «que va ser rebutjada amb el vot contrari de PSC, CiU i ICV».