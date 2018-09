El PDeCAT demana que es dignifiqui la Casa de la Festa i es restaurin els Gegants Moros Antics

El grup municipal presentarà una moció al ple d’aquest dijous amb aquest objectiu

Actualitzada 25/09/2018 a les 11:52

El PDeCAT a l’Ajuntament de Tarragona demanarà que es dignifiqui la Casa de la Festa i que es conservin i museïtzin els Gegants Moros Antics. Ho farà a través d’una moció que presentarà i defensarà en el ple del proper dijous.El portaveu del grup municipal, Dídac Nadal, denuncia que la Casa de la Festa «pateix goteres, manca de manteniment i un deficient clavegueram». Nadal ha a recordat que el novembre de 2015 es va aprovar per unanimitat la moció del PDeCAT per tal que la Casa de la Festa es dignifiqués però «No s’ha fet res». Amb la present moció es demana que la dignificació de l’espai «sigui una prioritat» i que s’inclogui una partida específica en els pressupostos municipals per al 2019.La moció també reclama que s’iniciï el més aviat possible la restauració, conservació i posterior museïtzació dels Gegants Moros Antics. El portaveu del PDeCAT ha afirmat que aquestes dues peces es troben en un estat «inadmissible» i que ja es va aprovar una moció per restaurar-los al setembre del 2014, però tampoc s’ha fet cap actuació.