El Correfoc tanca unes festes amb xiulets al govern i en què el procés ha estat present

La traca va posar el punt final a una edició marcada per l’actual situació que viu Catalunya

Actualitzada 25/09/2018 a les 10:34

El Correfoc i la traca de la pirotècnia italiana Poleggi van posar el punt final a les festes de Santa Tecla d’enguany, una edició on el procés polític en què està immersa Catalunya i les crítiques al govern municipal format per PSC i PP han sovintejat. La petició de llibertat per als presos polítics, xiulets a la comitiva municipal encapçalada per l’alcalde Josep Fèlix Ballesteros o crits de «llibertat, llibertat» han estat una constant en actes com la Diada Castellera, la Professó del Braç de Santa Tecla, els balls parlats de Dames i Vells o en la baixada dels pilars caminant celebrada ahir, quan es va desplegar una pancarta amb la imatge de Carme Forcadell, empresonada a Mas d’Enric. També va haver reivindicacions, com la mostrada per la Cucafera, en demanda d’actuacions a la Part Baixa per aconseguir un «barri digne».La darrera jornada de festes va cloure ja iniciada la jornada d’avui, dimarts, quan es va cremar la traca que va recórrer la Rambla Nova entre els Despullats i Roger de Llúria. La nit de foc va començar al voltat de les 22 hores a la plaça de la Mitja Lluna, punt de concentració de les diverses formacions que hi van participar. Milers de persones es van posicionar al llarg del recorregut per veure passar els diables i el bestiari festiu, mentre que els més joves, coberts de manera adequada amb mocadors i barrets, van ballar sota les espurnes.Cinc formacions de fora de Tarragona van participar en el Correfoc: Ball de Diables de Vilanova i la Geltrú, Ball de Diables de la llacuna, Ball de Diables de l’Arboç, Drac Lo Golafre de Tortosa i el Drac dels Monjos. Aquests grups es van sumar als locals Ball de Diables de Tarragona, Ball Diables Voramar del Serrallo, i Drac, Bou, Vibria i Griu de Tarragona. Des de la Mitja Lluna fins a la plaça Corsini, passant per Unió i Rambla Nova, el cel de la ciutat es va omplir de pólvora i de les lluents espurnes dels diables.Finalitzat el correfoc i després de les darreres carretillades de les festes, va ser el torn de la traca i de la façana pirotècnica que es va enlairar al Balcó del Mediterrani.La pròxima edició de les festes de Santa Tecla l’organitzarà el nou consistori que sortirà de les urnes a les eleccions municipals del pròxim mes de maig. Els actes més tradicionals es mantindran, però, en funció dels resultats que ofereixin les urnes, potser serà el moment d’introduir novetats, com podria ser la descentralització de Santa Tecla, una reivindicació que, des de fa anys, fan diverses entitats socials.Tot i que les festes pròpiament dites van acabar ahir, les activitats incloses en el programa continuaran fins al pròxim cap de setmana. Els darrers actes seran el dissabte i el diumenge, dates en què estan previstes dues representacions d’Escenes d’un matrimoni, d’Ingmar Bergman, a la Sala Trono Armanyà, la celebració del cinquè Campionat Interclubs de Pesca Currican i la XCII Travessia Nedant al Port de Tarragona, organitzada pel Reial Club Nàutic.