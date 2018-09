Detingut per presumptament maltractar a la seva dona al barri de Sant Salvador

La Guàrdia Urbana va trobar la dona plorant, amb lesions i un nen de sis mesos als braços després que un veí alertés de la situació

Actualitzada 25/09/2018 a les 12:10

La Guàrdia Urbana de Tarragona ha detingut un home al barri de Sant Salvador com a presumpte autor d’un delicte de maltractaments en l’àmbit de la llar. L’home va ser arrestat després que la Guàrdia Urbana trobés la dona plorant, amb lesions i un nen de sis mesos als braços arran de l’alerta d’un veí.Els fets van tenir lloc el passat divendres, 21 de setembre, a les 10 de la nit, quan un veí de l’avinguda Montsant de Sant Salvador va alertar que escoltava plorar una dona de l’escala. En arribar al lloc dels fets, l’alertant va explicar que els plors havien estat provocats, segurament, per una discussió de parella, i que tenia sospites que es produïen episodis de violència masclista.En arribar al pis, els agents van veure una dona de 41 anys plorant, amb lesions visibles i amb un infant de sis mesos a braços. La dona va manifestar que rebia agressions directament per part de la seva parella. Per la seva banda, el presumpte agressor va explicar que es tractava d’una discussió sense importància per assumptes econòmics.L’home va quedar detingut com a presumpte autor d’un delicte de maltractaments en l’àmbit de la llar.