La dona l'havien fet fora d'una discoteca de la zona per colpejar els clients

Actualitzada 25/09/2018 a les 12:13

La Guàrdia Urbana de Tarragona va detenir diumenge passat, dia de Santa Tecla, una dona de 34 anys com a presumpta autora d'un delicte d'atemptat contra agents de l'autoritat.Poc abans de la mitjanit, els agents van ser requerits pel propietari d'una discoteca de la Rambla Vella. Segons els va indicar, els vigilants de l'establiment havien fet fora una dona que mantenia una actitud molt violenta amb la resta de clients. Segons el propietari, la dona donava puntades de peu i cops a tothom que se li acostava.Segons l'atestat policial, en arribar a la Rambla Vella, els van trobar la dona molt alterada, sense documentació i explicant que no recordava res del que havia succeït. Uns minuts després, la dona es va col·locar al mig de la calçada del carrer i els agents la van acompanyar novament a la vorera per evitar que patís cap incident amb el trànsit.Aleshores, segons el relat policial, la dona va començar a donar empentes i cops a un dels agents i el va agafar del braç esquerre, fet que va precipitar que fos immobilitzada per les dotacions i, posteriorment, detinguda.