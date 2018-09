Detenen un menor a Tarragona que tenia una ordre de cerca a Vitòria

La Guàrdia Urbana també ha arrestat un jove de 18 anys per vendre marihuana a la via pública

Actualitzada 25/09/2018 a les 13:23

Detingut per vendre marihuana al carrer

Un menor de 16 anys va ser detingut per la Guàrdia Urbana de Tarragona, la matinada d’ahir dilluns, per una ordre de crida i cerca que li constava a Vitòria. L’actuació policial es va produir prop de dos quarts de 6 de la matinada a la zona de la plaça Corsini.Diversos veïns de la zona van trucar per queixar-se que un grup de joves estava al carrer escoltant música a un volum molt elevat. Una patrulla propera es va desplaçar a la zona i va localitzar, assegudes en una parada d'autobús, quatre persones. Un cop identificats es comprovar que a un dels joves li constava una ordre de detenció vigent dictada per la Fiscalia de Menors de Vitòria, motiu pel qual va ser arrestat.Per altra banda, la Guàrdia Urbana ha detingut la matinada d’aquest dimarts un jove de 18 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. Els agents han vist com jove donava una bosseta de plàstic amb una substància de color verd a una altre persona, que a canvi li lliurava 5 euros.Els agents han identificat a les dues persones, que han fugit en direccions oposades. Els policies han pogut interceptar el jove que havia donat la bossa sospitosa a canvi de diners. Durant l'escorcoll, els agents li van trobar una bossa de plàstic transparent que contenia uns 35 grams de marihuana en el seu interior i una bàscula de precisió, entre altres objectes.El jove ha donat versions contradictòries sobre la possessió i el destí dels estris i ha acabat detingut per un delicte contra la salut pública.