Col·lisió múltiple entre una furgoneta i dos cotxes a l'N-340 a Tarragona

Tres persones han resultat ferides lleus i han estat traslladades a l'hospital Joan XXIII

Actualitzada 25/09/2018 a les 15:12

Un total de tres vehicles s'han vist implicats en una col·lisió múltiple aquest dimarts al migdia a la N-340 al terme municipal de Tarragona. El sinistre s'ha produït a les 14.00h al punt quilomètric 1.158 i en direcció Tarragona. Tres persones han resultat ferides lleus i han estat traslladades a l'hospital Joan XXIII.Per causes que es desconeixen, una furgoneta i dos turismes han patit una col·lisió per encalç a l'N-340 a Tarragona, just davant del mercadona. Tres persones que viatjaven en aquests vehicles han resultat ferides lleus. El SEM, que s'ha dirigit al lloc amb dues unitats, ha evacuat els afectats a l'hospital Joan XXIII.Fins al lloc també s'hi han traslladat dues patrulles dels Mossos d'Esquadra i tres unitats terrestres dels Bombers de la Generalitat.