Actualitzada 24/09/2018 a les 17:06

Un vehicle híbrid s'ha estampat contra el mur d'una casa particular al carrer Tramuntana de Cala Romana. Al lloc dels fets s'hi han desplaçat dues dotacions de bombers que han hagut de fer una revisió de l'estat del vehicle.Diari Més ha pogut saber que l'accident s'ha produit per culpa de la col·lisió de dos cotxes, un d'ells estava aparcat sense el fre posat. El vehicle que ha col·lidit contra el mur ha estat traslladat al dipòsit municipal.El conductor ha pogut sortir del vehicle pel seu propi peu, tot i que tal com ha informat Bombers de la Generalitat a Diari Més, en el moment de la col·lisió l'home hauria resultat ferit a la cara.Els veïns ja havien denunciat anteriorment que a la zona on han tingut lloc els fets els cotxes circulen molt de pressa i, tot i la col·locació de bandes rugoses per evitar-ho, el problema persisteix.