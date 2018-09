La Part Baixa s'omplirà de pancartes per reivindicar un «barri digne»

Els veïns portaran les seves queixes contra la política municipal al ple de l’Ajuntament del dijous

L’Associació de Veïns Barri del Port ha convocat els residents a la Part Baixa a portar les seves reivindicacions al ple municipal que se celebrarà l’Ajuntament el pròxim dijous. La presidenta de l’entitat, Carme Puig, va manifestar ahir a aquesta redacció que «tenim constància que anirà molta gent». La inseguretat, l’incivisme, la brutícia, l’ocupació d’habitatges, el tràfic de drogues i el soroll són algunes de les reivindicacions que, des de fa temps, fan els veïns que reclamen «un barri digne». Un altre fet que preocupa és la gran quantitat de cotxes amb els vidres trencats que apareixen en els carrers del barri des de fa mesos i que, ara per ara, sembla que la situació no ha de canviar.En el decurs de les festes de Santa Tecla, els veïns ja han fet palès el seu malestar i han fet visible una pancarta en les actuacions ha que tingut com a protagonista la Cucafera, element del bestiari popular que pertany a l’associació.Avui, dilluns, fa una setmana que un grup de veïns es va reunir a la seu de l’associació per començar a treballar les propostes reivindicatives sorgides d’una assemblea oberta al barri que es va celebrar el passat 13 de setembre. A banda de mostrar la seva inquietud en els actes de Santa Tecla, es van començar a confeccionar pancartes. Algunes ja són visibles en alguns balcons d’habitatges del barri, però la majoria es col·locaran demà, dimarts. L’objectiu és implicar a tots els residents en una iniciativa que, en una primera fase, culminarà amb l’assistència al ple municipal de dijous.«La gent s’està movent», va dir Puig, qui va apuntar que, després de la celebració de l’assemblea, «hem vist que s’han fet més tasques de neteja al barri, però pensem que això només durarà uns dies, que l’Ajuntament farà actuacions de manera puntual». Les mesures adoptades per donar visibilitat a la protesta «sembla que estan fent posar les piles a l’Ajuntament», va informar al seu blog l’associació.