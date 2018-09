La CUP presenta una moció per fer front a la situació del lloguer a Tarragona

Segons la CUP, la nova realitat està fent que «accedir a un habitatge sigui un repte gairebé impossible»

Actualitzada 24/09/2018 a les 18:42

El proper dia 27, la CUP defensarà en el Ple de l’Ajuntament de Tarragona dues mocions davant la resta del consistori. Per una banda, una proposta de diverses accions i línies de treball per tal de fer front a la situació d’encariment del preu del lloguer. Per altra banda, un text de suport a les persones acusades i investigades en causes repressives relacionades amb el procés independentista.En matèria d’habitatge, la formació anticapitalista fa anys que denuncia «l’emergència de la situació actual, per la qual tantes persones no tenen cobert aquest dret fonamental i es troben en una posició molt vulnerabe» a causa, segons asseguren, que «el marc normatiu pel qual ens regim entén l’habitatge com un bé de mercat». Tal i com exposa el text de la moció, mentre que els desnonaments per execucions hipotecàries han disminuït, estan augmentant considerablement els desnonaments per impagament de lloguer. Segons la CUP, aquesta nova realitat està fent que «accedir a un habitatge sigui un repte gairebé impossible».Per fer front a aquesta problemàtica, els independentistes proposen que s’insti a la Generalitat a «garantir el dret a l’habitatge a tota la població i a promoure l’habitatge de lloguer de titularitat pública», però també accions que es duguin a terme des de l’Ajuntament de Tarragona orientades a treballar en «un parc de lloguer social que pugui fer front a la situació actual, amb un augment de la dotació pressupostària o incorporant d'habitatges procedents d'execució hipotecària (judicial o notarial), compensació o pagament de deute» així com «elaborar una Ordenança municipal reguladora del procediment sobre habitatges buits».La segona moció, que respon al compromís de la CUP de visibilitzar des de la institució els moviments socials i la repressió que aquests reben, proposa que l’Ajuntament de Tarragona «mostri el seu suport a les persones acusades i investigades en relació a la seva participació l’1 d’octubre, les mobilitzacions de 8 de novembre, les del 23, 24 i 25 de març, i les altres causes contra les mobilitzacions populars derivades del procés independentista».La formació fa èmfasi en l’exposició de la moció en «el caràcter no violent» de les diverses mobilitzacions a les quals fan referència i denuncia «el caràcter repressiu de les actuals mesures judicials», afegint que «només les pràctiques participatives i democràtiques poden solucionar una situació d’aquest tipus». És per aquesta raó que la formació espera rebre suficients suports del consistori tarragoní per tal d’aprovar la moció i contribuir a la «resolució política de la greu conjuntura actual».