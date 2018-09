Una baralla acaba amb talls al coll d'un jove

Els Mossos d’Esquadra estan investigant si es una ferida amb arma blanca o amb una botella de vidre

Tarragona està en plenes festes de Santa Tecla i això provoca que hi hagi molta gent al carrer i molta festa i alegria però també noticies més dolentes. Aquest matí un grup de persones, les fonts policials encara no han concretat el nombre d'implicats, s’han començat a barallar i un dels joves ha acabat amb ferides de gravetat al coll. Els Mossos d’Esquadra han informat que l’incident ha succeït cap a les vuit del matí a la plaça dels Sedassos, a la Part Alta de Tarragona.Els Mossos d’Esquadra informen que estan investigant el succés i, de moment, encara no saben si els talls al coll del jove s’han produït amb arma blanca o amb una botella de vidre trencada. Fins al lloc dels fets s’han desplaçat diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana i també el SEM que ha pres al ferit a l’Hospital Joan XXIII en estat greu però no es tem per la seva vida.