Tarragona viu el dia gran de les festes de Santa Tecla

Xiulets i crits de «Ballesteros dimissió» dels assistents contra les autoritats en l'Anada a Ofici del Seguici Popular

Actualitzada 23/09/2018 a les 18:02

Els actes de Santa Tecla, multitudinaris i sense incidents

Tarragona encara el dia gran de les festes de Santa Tecla, dedicades a la patrona de la ciutat, amb tot un farcit d'actes, entre ells la diada castellera de les quatre colles tarragonines i la Professó del Braç de Santa Tecla. Els més matiners han assistit a l'Anada a Ofici amb el Seguici Popular, on a peu de les escales de la Catedral, el públic ha xiulat a les autoritats i han cridat consignes demanant la dimissió de l'alcalde Josep Fèlix Ballesteros. No és la primera vegada que part del públic escridassa a l'equip de govern, atès que el CDR de Tarragona va fer una crida a la xiular les autoritats en els actes més populars i concorreguts de la festa major. «Crec que no tocava, enguany hi hagut una campanya organitzada, molt polititzada i molt partidista que el que fa es desvirtuar la festa, una festa que és de tothom», ha reblat la consellera de Festes, Cultura i Patrimoni, Begoña Floria.Segons Begoña Floria des de fa anys la crítica ha estat present en els actes festius de Santa Tecla, a través dels parlaments de Dames i Vells, d'en Serrallonga, dels Diables o en espais com el de Barraques. Enguany però, la titular de festes ha afirmat que les xiulades i escridassades són «diferent» atès que s'emmarquen en una campanya organitzada i polititzada. «Hi ha molts moments a l'any que la gent pot expressar el seu malestar amb el govern, al final la llibertat d'expressió és això. Enguany però, no ha estat del tot encertat polititzar-ho d'aquesta manera, un espai que és de tots», ha etzibat Floria.De fet, la primera xiulada de la festivitat de Santa Tecla, ha estat matinera. Les autoritats, encapçalades pel batlle Josep Fèlix Ballesteros, han estat xiulades i escridassades a la plaça de les Cols mentre formaven part de l'Anada a Ofici amb el Seguici Popular. Part del públic, assegut a les escales de la Catedral, ha exigit la dimissió de l'alcalde amb crits de «Ballesteros dimissió». La protesta també s'ha repetit a l'inici de la diada castellera d'aquest diumenge així com durant la Crida la setmana passada. A més, està previst que es repeteixin les xiulades aquest vespre durant la Professó del Braç de Santa Tecla, un dels actes més tradicionals i solemnes de la festivitat.D'altra banda, Floria ha explicat que tots els actes i activitats programats s'estan duent a terme sense incidents. «S'estan vivint amb moltíssima gent i des de divendres -tots ells -han estat multitudinaris», ha afirmat la consellera. I ha afegit que «estan funcionant molt bé tots els espais per als joves, gent gran i famílies. Tothom es pot moure de forma tranquil·la». Floria també ha incidit amb «l'èxit» de la descentralització dels actes festius pel que fa al concert de l'Orquestra Mondragón, a l'espai de l'Anella Mediterrània dimecres passat.Segons Floria hi van assistir unes 7.000 persones que «a la plaça de la Font no hi haguessin cabut» i, ha reivindicat l'aposta per descentralitzar els espais de festa, ja que diu que «permet que la gent conegui altres espais de la ciutat i que els visqui d'una manera diferent».