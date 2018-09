El Ball de Dames i Vells crema un retrat de Felip VI enmig d'un gran aplaudiment

L’obra popular desplega la seva sàtira contra l’alcalde Ballesteros, Ciutadans i la Guàrdia Civil

Un retrat del Rei consumit per les flames ha estat el moment més aplaudit aquesta tarda pel mig miler de persones que han assistit al tradicional Ball de Dames i Vells. Des de la la plaça dels Natzarens, els 13 actors de l’espectacle han descarregat la seva munició humorística en l’alcalde de la ciutat, Josep Fèlix Ballesteros, a qui li han retret que estigui investigat pel Cas Inipro. Dirigit per l’actor Oriol Grau, que va recuperar aquest ball popular a l’inici de la dècada dels 80, la funció va destacar els fets del procés independentista com les «òsties» de la Guàrdia Civil durant el referèndum de l’1 d’octubre.Ciutadans, els Jocs Mediterranis i la sentència contra Iñaki Urdangarin han estat altres dels temes que ha tractat l’esborrajat i afilat espectacle que ha començat amb una reivindicació a favor de la llibertat d’expressió, quan Dames i Vells han aparegut en escena amb les boques tapades. Ballesteros i el govern espanyol s'han endut gran part de les crítiques. Son «la gent amb poder», explicava Grau minuts abans del ball, que també ha carregat durament contra els escàndols sexuals de l’església.