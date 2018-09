Xoca contra un vehicle dels Mossos d'Esquadra i marxa corrents

Els fets van passar a Campclar dijous a la nit

Els Mossos d’Esquadra van detenir, la nit del passat dijous, un jove de 18 anys que va xocar amb la seva furgoneta contra un vehicle dels Mossos d’Esquadra, concretament, contra el dels antidisturbis. El noi, que no va patir cap ferida considerable, va sortir pel seu propi peu del vehicle i va començar a córrer en direcció contrària als agents.Aquests, en veure que el noi fugia van iniciar una persecució a peu pel barri de Campclar fins que van poder aturar el jove. Tot va començar quan els agents van rebre l’avís d’una forta discussió al carrer riu Montsant d’aquest barri tarragoní. Els Mossos d’Esquadra van activar un vehicle dels ARRO però en arribar no van veure res, fins que al cap d’uns minuts van sentir una forta arrancada d’un vehicle fent xisclar les rodes, provinent del carrer Segre.El jove que conduïa va veure el vehicle dels agents i va intentar evitar l’impacte però donada l’alta velocitat no va poder esquivar-lo i va xocar de ple al lateral de la furgoneta dels Mossos. El detingut està acusat d’un delicte de resistència i desobediència a agents de l’autoritat i també d’atemptat a l’autoritat.