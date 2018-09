Tarragona vibra amb el Seguici Festiu

Els carrers de la ciutat s’han omplert de foc, música i festa per la vigília de Santa Tecla

Actualitzada 22/09/2018 a les 20:40

El foc, la música, els balls, els gegants i les bèsties han estat els protagonistes de la vigília de Santa Tecla i han ocupat els carrers de la ciutat aquesta tarda per encomanar la festa a tots els assistents. Com cada any, el seguici ha començat a la plaça de la Font amb els diables al capdavant i han enfilat cap a la plaça de les Cols seguits pels diferents elements de foc com el Drac, el Bou, el Griu i la Víbria, el Ball del Serrallonga, l’Àliga, la Mulassa, la Cucafera, el Lleó, el Magí de les Timbales, tots els gegants, els balls tarragonins i acompanyats pels convidats d’honor els Duguna – Iruñeko Dantzariak per commemorar el 365è aniversari del Ball de Bastons.El seguici, un cop ha arribat a la plaça de les Cols, ha tornat a baixar cap a la plaça de la Font per acabar arribant a la Rambla Nova i tornar a pujar fins a l’ajuntament. Un llarg recorregut que dóna pas al dia gran de Santa Tecla i a la revetlla més llarga de l’any.