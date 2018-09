La Baixada clama per la llibertat

La Mulassa, amb un vestit groc, i l’Àliga, amb flors grogues, demanen la llibertat dels «presos polítics»

Actualitzada 22/09/2018 a les 10:56

La Baixada ha reunit a milers de persones al llarg de tot el recorregut que ha començat a les dotze de la nit al pla de la Seu i ha acabar pels volts de les tres de la matinada a la plaça de la Font. Un any més, alguns dels elements que participen a la Baixada han aprofitat per enviar missatges reivindicatius, com és el cas de l’Àliga i la Mulassa que han reclamat la llibertat dels polítics independentistes presos.L’Àliga, la primera en començar la baixada, ha lluït unes flors grogues al bec, i ha aparegut per les escales de la Catedral al ritme dels Segadors, moment en què, gairebé tota la plaça, ha començat a cantar. Després, com és habitual, ha baixat les escales a ritme de l’Amparito. Els portadors han considerat que l’empresonament dels líders polítics «va més enllà del debat sobre la independència» i han denunciat el «trencament de drets fonamentals, com la llibertat d’expressió» i condemnat «les represàlies i judicialització d’una qüestió política». A banda de missatges de llibertat, els integrants de l’Àliga han lluït una samarreta groga amb un missatge on es podia llegir «Va per tu, Dani», en homenatge a l’aliguer Dani Grant, que va morir a principis d’any.El següent en aparèixer ha estat la Mulassa amb un nen al llom però just quan començava a baixar les escales, s’ha aturat i s’ha canviat l’habitual vestit verd per un de groc per reclamar també la llibertat dels «presos polítics». Amb aquests dos elements, les reivindicacions s’han acabat. Només faltava per baixar el Lleó que ho ha fet amb un barret, tapant l’habitual corona reial, i amb un 25 fet amb llums per celebrar el seu 25è aniversari. Finalment, han tancat la comitiva el barrilet de Chartgrossos i el braç de Santa Tecla.