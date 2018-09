Èxit en la recuperada truitada del Nàstic

S’han venut prop de 800 talls de truita acompanyats de cervesa o aigua

Actualitzada 22/09/2018 a les 17:00

Després de tres anys sense celebrar la truitada, Ricardo Pacheco, expresident de les Penyes del Nàstic i actual integrant de la Federació Catalana de Futbol, ha tornat a fer possible aquest acte amb el suport del Nàstic. Una activitat molt esperada pels tarragonins que han respost de la millor manera possible.Aquest migdia s’han venut fins a 800 ‘pintxos’ de truita de patata acompanyat per una cervesa o aigua. Poc ha faltat per esgotar totes les existències que han cuinat els voluntaris amb l’ajuda de Ricardo Pacheco. Dues paelles gegants les quals estaven preparades per servir prop de 1.000 talls de truita de patata fets amb 80 quilos de patata, 10 de ceba i 600 ous. El preu de la degustació era de dos euros que incloïen un got de cervesa o aigua.L’activitat s’ha celebrat a la una del migdia a la Rambla Nova, a l’alçada del monument per commemorar els 125 anys del Nàstic, i a banda de provar la truita, els assistents també s’han pogut fotografiar amb jugadors del primer equip com Javi Jiménez o Mejías que han firmat autògrafs o també fer-se fotos amb el president, Josep Maria Andreu, el tècnic, Gordillo, la mascota del Nàstic o els nans també nastiquers. A més, els més menuts han pogut gaudir d’un partit de futbol dins d’una zona inflable.I tots els que s’han fet una fotografia i l’han compartit a xarxes socials (Facebook, Twitter i Instagram) amb l’etiqueta #SantaTeclaGrana han entrat a un sorteig de la tercera indumentària del primer equip tarragoní.