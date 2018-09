Els instruments tradicionals prenen el protagonisme

Els Músics del Seguici han fet la seva entrada a la ciutat davant l’atenta mirada de centenars de persones

Actualitzada 22/09/2018 a les 12:39

Els instruments tradicionals han tingut el seu moment de protagonisme exclusiu aquest matí amb l’Entrada de Músics del Seguici Festiu de la ciutat. L’acte ha començat a les dotze del migdia amb la formació So Nat Grallers de Tarragona interpretant Els Segadors i a continuació, s’han posat en marxa les vint colles participants. A la ja esmentada, So Nat Grallers de Tarragona, s’han sumat els Ministrers de la Bouera, la Fanfara de Torredembarra, els Grallers de l’Alfàbrega, els Espremulls Ministrers, els Grallers de l’Esperidió, els Grallers Els Bordons, Grallers La Virolla, Pelacanyes Grallers de Tarragona, Sons de la Cossetània, Mitja Cobla La Mitja Lluna, Dolçainers Tresmall, Grallers Tocaferro, Grallers Els Quatre Garrofers, Sonagralla, Sonadors Bufalodre, Faktoria Folk, Rodarboç – Cobla de Ministrers i la Tradiband, i, tancant la desfilada musical, la Banda d’Instruments Tradicionals de Tarragona.Tots els grups han iniciat el recorregut al portal del Roser i s’han dirigit cap a la plaça de les Cols, passant pel carrer Cavallers i el carrer Major, una desfilada que ha concentrat a centenars d'espectadors al llarg del circuit. Just després d’acabar el recorregut, la banda Fanfara de Torredembarra oferirà un concert amb degustació de vermut i patates.